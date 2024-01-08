Ticari taksiler vatandaşı bezdirdi: Geçen yıl 71 bin 958 şikayet yapıldı!

Türkiye'nin en büyük sorunlarından ticari taksiler, vatandaşı bezdirdi. Kimi yolcu ayrımı kimi taksimetre kimi kısa mesafe gibi sorunları bahane etti. Şoförler, her gün bir kaosla yad edildi.
Türkiye'nin en büyük sorunlarından ticari taksiler, vatandaşı bezdirdi. Kimi yolcu ayrımı kimi taksimetre kimi kısa mesafe gibi sorunları bahane etti. Şoförler, her gün bir kaosla yad edildi.
Vatandaşlar, İBB 153 Çözüm Merkezinin telefon hattı, mobil uygulaması, 0552 153 00 34 numaralı Whatsapp hattı, "cozummerkezi. ibb.istanbul" internet sitesi ile çeşitli sosyal medya mecralarından taksilerle ilgili farklı konularda şikayetlerini dizdi. Geçen yıl toplam 71 bin 958 şikayet yapıldığı öğrenildi. Bunun 39 bin 421'i ise "yol ve yolcu seçme" konusunda oldu. 9 bin 166'sını "trafik kuralı ihlali", 7 bin 504'ünü de "fazla ücret alınması" oluşturdu. Taksilerle ilgili "yolcuya kaba davranılmasından" 7 bin 319, "yolcuyu uzak yoldan götürmekten" 2 bin 845, "taksimetre açılmamasından" 1776, "darp ve tacizden" 1631 ve diğer konularda 2 bin 296 şikayet geldi.
Yaşlı kadın, taksiye binebilmek için "Ne olur beni al" diye yalvardı. Şoför ise 'Kısa mesafeyi' gerekçe göstererek kadını çaresiz bıraktı.
Fatih'te kaldırımda bekleyen yaşlı kadın, koluyla saatini gösteren bir taksici tarafından 'değişim saati' bahanesiyle araca alınmadı.
EN ÇOK YANLIŞ PARK ETME
Yapılan saha denetimlerinde 70 binden fazla taksi denetlendi. Yapılan şikâyet başvurularının incelenmesi ve denetimler sonucunda 58 bin 681 taksi ve sürücüye, "puan düşümü", "şoför kartının askıya alınması" ve "ruhsatın askıya alınması" gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı. En çok uygulanan yaptırım ise 19 bin 73'le "yanlış park etme" konusunda oldu.