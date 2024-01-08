Ticari taksiler vatandaşı bezdirdi: Geçen yıl 71 bin 958 şikayet yapıldı!

Türkiye 'nin en büyük sorunlarından ticari taksi ler, vatandaşı bezdirdi. Kimi yolcu ayrımı kimi taksimetre kimi kısa mesafe gibi sorunları bahane etti. Şoförler, her gün bir kaosla yad edildi.

Vatandaşlar, İBB 153 Çözüm Merkezinin telefon hattı, mobil uygulaması, 0552 153 00 34 numaralı Whatsapp hattı, "cozummerkezi. ibb.istanbul" internet sitesi ile çeşitli sosyal medya mecralarından taksilerle ilgili farklı konularda şikayetlerini dizdi. Geçen yıl toplam 71 bin 958 şikayet yapıldığı öğrenildi. Bunun 39 bin 421'i ise "yol ve yolcu seçme" konusunda oldu. 9 bin 166'sını "trafik kuralı ihlali", 7 bin 504'ünü de "fazla ücret alınması" oluşturdu. Taksilerle ilgili "yolcuya kaba davranılmasından" 7 bin 319, "yolcuyu uzak yoldan götürmekten" 2 bin 845, "taksimetre açılmamasından" 1776, "darp ve tacizden" 1631 ve diğer konularda 2 bin 296 şikayet geldi.