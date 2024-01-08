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Son dakika: Eskişehir'de panik anları! Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı 16 kişi zehirlendi

Son dakika haberleri... Eskişehir’de akşam saatlerinde bir binada panik yaşandı. Çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu. Binada mahsur kalarak dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan 16 kişi hastaneye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 12:27 Güncelleme 08 Ocak 2024, 12:42
Son dakika: Eskişehir’de panik anları! Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı 16 kişi zehirlendi

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2'nci katında bulunan dairedeki çocuk, çakmak ile oynarken yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Eskişehir'de çakmayla oynayan çocuk evi yaktı

Apartmanın 2'nci katında çıkan yangın sonrası üst katlarda bulunan 3 dairede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

Hafif şekilde dumandan etkilenen 16 apartman sakini, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

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