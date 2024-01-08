Covid JN.1 varyantı nedir, nasıl bulaşır? JN1 varyantı belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

İspanya'da Hastanelerde Yer Kalmadı İspanya'da Kovid ve grip salgınının kötüleşmesiyle, bazı tatil bölgelerinde pandemi kurallarına geri dönüldü. Hastaneler ve sağlık merkezleri doldu, bazı hastalar koridorlarda yatmak zorunda kaldı veya saatlerce tedavi bekledi. Valensiya sağlık departmanı, solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle sağlık merkezlerinde zorunlu maske kullanımını uygulamaya koydu.

Aşı Bağışıklığı ve JN.1 DSÖ'ye göre, JN.1'in aşılara karşı ne kadar dirençli olduğu konusunda henüz sınırlı kanıtlar var. Bu varyantın insanları önceki varyantlara göre daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt bulunmuyor. Ancak DSÖ, bu varyantın sağlık üzerindeki etkisini tam olarak belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

DSÖ'nün önerileri şunlar: Kalabalık ve kapalı alanlarda maske kullanımı

Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun kapatılması

Ellerin düzenli olarak temizlenmesi



Risk grubundaysanız güncel Covid ve grip aşılarını yaptırmanız

Covid belirtileri gösteriyorsanız test yaptırmanız

Bu durum, dünya genelinde hala devam eden Kovid-19 mücadelesinin, yeni varyantlarla birlikte ne yönde evrileceğini gösteriyor. Hükümetler ve sağlık otoriteleri, hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve halk sağlığını korumak için sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor.