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Covid JN.1 varyantı nedir, nasıl bulaşır? JN1 varyantı belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), JN.1 varyantını 'dikkate alınması gereken' kategorisine alarak, uluslararası sağlık camiasını endişelendirmeye devam ediyor. Bu varyantın dünya genelinde yayılmasının hız kazanması, uzmanları oyunun kurallarının değişebileceği konusunda uyarıyor. Peki, Covid JN.1 varyantı nedir, nasıl bulaşır? JN1 varyantı belirtileri neler, tedavisi var mı? Aşı gerekli mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 12:10 Güncelleme 08 Ocak 2024, 12:10
Covid JN.1 varyantı nedir, nasıl bulaşır? JN1 varyantı belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

2019'un sonlarına doğru hayatımıza giren ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Kovid-19 salgını, aşılama kampanyaları ve alınan tedbirlerle bir dereceye kadar kontrol altına alınmış olsa da, 5. yılında hala dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Omicron'un alt varyantı JN.1, dünya çapında yayılmaya devam ederken, 41 ülkede görüldü ve özellikle Fransa, İsveç, İspanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde ve ABD'de etkisini hissettiriyor.

JN.1 Oyunun Kurallarını Değiştirebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), JN.1'i hızla yayılmasından dolayı 'dikkate alınması gereken varyant' kategorisine almış durumda. Ancak, Fortune dergisi ile konuşan uzmanlar, bu yeni varyantın Kovid-19'un gidişatını değiştirebileceğini düşünüyor. Minnesota Üniversitesi'nden Dr. Michael Osterholm ve Kanada Guelph Üniversitesi'nden Prof. Ryan Gregory, JN.1'in virüsün evriminde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.

ABD'de Üçlü Salgın ve Maskelerin Geri Dönüşü

ABD'de Kovid-19, grip ve RSV gibi solunum yolu hastalıklarının artışı, bir "üçlü salgın" yarattı. Illinois, Massachusetts, New York ve Kaliforniya gibi eyaletlerde hastaneler ve bazı kamu tesislerinde maske zorunluluğu yeniden getirildi. CDC'nin verilerine göre, 2023'ün son haftasında ABD'de Kovid-19 bağlantılı hastaneye yatış oranlarında %16,7'lik bir artış yaşandı.

İspanya'da Hastanelerde Yer Kalmadı

İspanya'da Kovid ve grip salgınının kötüleşmesiyle, bazı tatil bölgelerinde pandemi kurallarına geri dönüldü. Hastaneler ve sağlık merkezleri doldu, bazı hastalar koridorlarda yatmak zorunda kaldı veya saatlerce tedavi bekledi. Valensiya sağlık departmanı, solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle sağlık merkezlerinde zorunlu maske kullanımını uygulamaya koydu.

Aşı Bağışıklığı ve JN.1

DSÖ'ye göre, JN.1'in aşılara karşı ne kadar dirençli olduğu konusunda henüz sınırlı kanıtlar var. Bu varyantın insanları önceki varyantlara göre daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt bulunmuyor. Ancak DSÖ, bu varyantın sağlık üzerindeki etkisini tam olarak belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

DSÖ'nün önerileri şunlar:

Kalabalık ve kapalı alanlarda maske kullanımı
Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun kapatılması
Ellerin düzenli olarak temizlenmesi


Risk grubundaysanız güncel Covid ve grip aşılarını yaptırmanız
Covid belirtileri gösteriyorsanız test yaptırmanız
Bu durum, dünya genelinde hala devam eden Kovid-19 mücadelesinin, yeni varyantlarla birlikte ne yönde evrileceğini gösteriyor. Hükümetler ve sağlık otoriteleri, hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve halk sağlığını korumak için sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor.

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