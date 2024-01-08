Covid JN.1 varyantı nedir, nasıl bulaşır? JN1 varyantı belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

2019'un sonlarına doğru hayatımıza giren ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Kovid-19 salgını, aşılama kampanyaları ve alınan tedbirlerle bir dereceye kadar kontrol altına alınmış olsa da, 5. yılında hala dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Omicron'un alt varyantı JN.1, dünya çapında yayılmaya devam ederken, 41 ülkede görüldü ve özellikle Fransa, İsveç, İspanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde ve ABD'de etkisini hissettiriyor.
JN.1 Oyunun Kurallarını Değiştirebilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), JN.1'i hızla yayılmasından dolayı 'dikkate alınması gereken varyant' kategorisine almış durumda. Ancak, Fortune dergisi ile konuşan uzmanlar, bu yeni varyantın Kovid-19'un gidişatını değiştirebileceğini düşünüyor. Minnesota Üniversitesi'nden Dr. Michael Osterholm ve Kanada Guelph Üniversitesi'nden Prof. Ryan Gregory, JN.1'in virüsün evriminde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.
ABD'de Üçlü Salgın ve Maskelerin Geri Dönüşü
ABD'de Kovid-19, grip ve RSV gibi solunum yolu hastalıklarının artışı, bir "üçlü salgın" yarattı. Illinois, Massachusetts, New York ve Kaliforniya gibi eyaletlerde hastaneler ve bazı kamu tesislerinde maske zorunluluğu yeniden getirildi. CDC'nin verilerine göre, 2023'ün son haftasında ABD'de Kovid-19 bağlantılı hastaneye yatış oranlarında %16,7'lik bir artış yaşandı.