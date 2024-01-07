Van’ın yarım asırlık özlemi sona erdi: Van Gölü’nün gerdanlığı ’Van Gölü Sahil Yolu’ trafiğe açıldı

TRAFİK NEFES ALDI İskele-Fidanlık ve Fidanlık-Havalimanı olmak üzere iki etap şeklinde hayata geçirilen proje, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturarak, kent trafiğine de rahat bir nefes aldıracak. Ayrıca Hatuniye Yolu, Eski Kale Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve ara bağlantıları da yapılan Sahil Yolu'nun Erciş Yolu'na kadar uzatılması da hedefleniyor.

DEĞER KATIYOR

Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projede sahil kesiminde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları korunarak, Van Gölü'nün doğasının korunması sağlanırken, göl çevresindeki canlıların doğal yaşam alanları da muhafaza edildi. Ayrıca proje kapsamında mevsim şartlarına uygun binlerce ağaç ve süs bitkisi de toprakla buluşturuldu.



1.5 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Van Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü dip çamuru temizleme çalışmaları devam ediyor. 1. etabı tamamlanan projenin 2. ve 3. etabında ise hummalı bir çalışma yapılıyor.

Yıllarca kaderi ile baş başa bırakılan dünya mirası Van Gölü, Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci projeleriyle yeniden hayat buldu. Gölde yılarca biriken çamur ve balçığın temizlenmesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, 'Dip Çamur Temizliği' projesini hayata geçirerek, Van Gölü'nü yeniden hayata bağladı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz 2021'de başlatılan temizlik çalışmaları ilk etapta yüzen bariyer yöntemiyle yapılırken, daha sonra sahil kısımlarına yapılan geçici yollarla devam etti. Gölün içine doğru yapılan 150-200 metrelik geçici yollarla sahil kısmında biriken balçık çıkarılıyor.



YENİ HALK KÜTÜPHANESİ VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ GELİYOR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın girişimleriyle hayata geçirilen proje, kentin eğitim ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacak.

Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Van Devlet Tiyatrosu binasının yanında inşa edilen yeni İl Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nin inşaatı hızla yükseliyor. Çocuk kütüphanesi ve yetişkin kütüphanesi olmak üzere iki ana bölümden oluşan projede, dijital kütüphane, şehir araştırma merkezi, kulüp çalışma odası, atölyeler, çalışma salonu, kafe, çok amaçlı salon, veli bekleme salonu, bebek bakım odası, 0-3, 3-6, 6-12 ve 12-15 yaş aralıkları için farklı salonlar, etkinlik alanları, arşiv, depo, WC, sığınak ve mescit gibi donatılar yer alıyor.



BÖLGENİN İLK VE TEK SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet kampüsünün inşaatı hızla yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan bölgenin ilk sosyal hizmet kampüsünde çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye'de tek örneği Tokat ilinde bulunan Sosyal Hizmet Kampüsü, 68 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın girişimleri sonucu hayata geçirilen proje ile engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması ve kimsesiz çocuklar için yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. 14 bloktan oluşan ve bünyesinde Aktif Yaşam Merkezi, Bakım ve Rehabilitasyon İdari binası, konaklama binaları, çocuk evleri gibi ana donatılardan oluşan projenin kaba inşaatı devam ederken, çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.