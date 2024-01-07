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Van'ın yarım asırlık özlemi sona erdi: Van Gölü'nün gerdanlığı 'Van Gölü Sahil Yolu' trafiğe açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin, mega projelerinden olan ve Vanlıları Van Gölü ile buluşturan 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu tamamlanarak trafiğe açıldı. Van Gölü Sahil Yolu’nun resmi açılışı ise 1100 dönümlük rekreasyon alanı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Van’ın yarım asırlık özlemi sona erdi: Van Gölü’nün gerdanlığı ’Van Gölü Sahil Yolu’ trafiğe açıldı

Vanlıların büyük bir özlemle beklediği Van Gölü'nün Gerdanlığı 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük Sahil Parkı Rekreasyon Alanı Projeleri hızla tamamlanıyor. Yaz ayları boyunca 100'lerce araç ve personel ile çalışma yürüten alanda, Sahil Yolu tamamlanarak trafiğe açılırken, 1100 dönümlük devasa Sahil Parkı Rekreasyon alanı ise kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.

Sahil yolunun tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolunun Vanlı hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanları için yaklaşık 750 milyon TL harcandığını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Vanlılara yeni sahil yolunda kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yolumuz çok güzel oldu. Yol boyunca 1100 dönümlük rekreasyon alanımız da tamamlanınca burası daha da güzel olacak. Van'a büyük bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

EŞSİZ GÜZELLİKLER
Ayrıca 9 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, dinlenme alanları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatıların da bulunduğu Sahil Yolu'nun Vanlıları Van Gölüyle buluşturarak yeni bir yaşam alanı oluşturacağını ifade eden Vali Ozan Balcı, "Buradaki çalışmalar ile sahil şeridimiz büyük bir kültürel ve turistik merkez haline geliyor.

Bizler de ilk günden bu yana buradaki çalışmaları çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Burada uluslararası standartlarda 30 metre genişliğinde 12 kilometrelik Sahil Yolu ve 1100 dönümlük devasa bir rekreasyon alanı yapılıyor. Yolumuzu trafiğe açtık. Buradaki asıl hedefimiz Van Gölü'nün eşsiz güzelliklerinden, zenginliklerinden Vanlı hemşehrilerimizi maksimum düzeyde faydalandırmaktır. Aynı zamanda çevre il ve ilçelerimizde yaşayan insanlarımız için de buraları turizm ve cazibe merkezi haline getiriyoruz" dedi.

CAZİBE MERKEZİ
Vali Balcı, "Kızıl Minareli Cami, Ulu Cami ve Süleyman Han Camii olmak üzere 3 camimizin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte Eski Van Şehrini ayağa kaldırma çalışmalarımız da devam ediyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, mühendisinden işçisine, ustasından teknisyenine kadar hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TRAFİK NEFES ALDI
İskele-Fidanlık ve Fidanlık-Havalimanı olmak üzere iki etap şeklinde hayata geçirilen proje, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturarak, kent trafiğine de rahat bir nefes aldıracak. Ayrıca Hatuniye Yolu, Eski Kale Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve ara bağlantıları da yapılan Sahil Yolu'nun Erciş Yolu'na kadar uzatılması da hedefleniyor.

DEĞER KATIYOR
Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projede sahil kesiminde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları korunarak, Van Gölü'nün doğasının korunması sağlanırken, göl çevresindeki canlıların doğal yaşam alanları da muhafaza edildi. Ayrıca proje kapsamında mevsim şartlarına uygun binlerce ağaç ve süs bitkisi de toprakla buluşturuldu.

1.5 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Van Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü dip çamuru temizleme çalışmaları devam ediyor. 1. etabı tamamlanan projenin 2. ve 3. etabında ise hummalı bir çalışma yapılıyor.

Yıllarca kaderi ile baş başa bırakılan dünya mirası Van Gölü, Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci projeleriyle yeniden hayat buldu. Gölde yılarca biriken çamur ve balçığın temizlenmesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, 'Dip Çamur Temizliği' projesini hayata geçirerek, Van Gölü'nü yeniden hayata bağladı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz 2021'de başlatılan temizlik çalışmaları ilk etapta yüzen bariyer yöntemiyle yapılırken, daha sonra sahil kısımlarına yapılan geçici yollarla devam etti. Gölün içine doğru yapılan 150-200 metrelik geçici yollarla sahil kısmında biriken balçık çıkarılıyor.

YENİ HALK KÜTÜPHANESİ VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ GELİYOR
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın girişimleriyle hayata geçirilen proje, kentin eğitim ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacak.

Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Van Devlet Tiyatrosu binasının yanında inşa edilen yeni İl Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nin inşaatı hızla yükseliyor. Çocuk kütüphanesi ve yetişkin kütüphanesi olmak üzere iki ana bölümden oluşan projede, dijital kütüphane, şehir araştırma merkezi, kulüp çalışma odası, atölyeler, çalışma salonu, kafe, çok amaçlı salon, veli bekleme salonu, bebek bakım odası, 0-3, 3-6, 6-12 ve 12-15 yaş aralıkları için farklı salonlar, etkinlik alanları, arşiv, depo, WC, sığınak ve mescit gibi donatılar yer alıyor.

BÖLGENİN İLK VE TEK SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet kampüsünün inşaatı hızla yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan bölgenin ilk sosyal hizmet kampüsünde çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye'de tek örneği Tokat ilinde bulunan Sosyal Hizmet Kampüsü, 68 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın girişimleri sonucu hayata geçirilen proje ile engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması ve kimsesiz çocuklar için yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. 14 bloktan oluşan ve bünyesinde Aktif Yaşam Merkezi, Bakım ve Rehabilitasyon İdari binası, konaklama binaları, çocuk evleri gibi ana donatılardan oluşan projenin kaba inşaatı devam ederken, çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

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