HAVA DURUMU I Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış ve fırtına kapıda

FIRTINA BEKLENİYOR

MGM, ayrıca "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege'de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri ile vatandaşları uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney ilçeleri sağanak yağışlı MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu