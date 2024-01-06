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HAVA DURUMU I Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış ve fırtına kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ile yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il son hava durumu tahminleri....

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 19:52 Güncelleme 06 Ocak 2024, 20:16
HAVA DURUMU I Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış ve fırtına kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege'de yer yer 90 km/saat) bekleniyor.

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Ege'nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Marmara'nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), zamanla Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi. MGM açıklamasında devamında şöyle denildi:

"Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09.01.2024 salı günü Trakya'dan başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgemizin batısı ve İstanbul' da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

17 İL İÇİN "SARI" UYARI
Öte yandan kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, Manisa, Muğla, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına olacağını duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yurdun batı kesimlerinde de yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.01.2024 sabah ilk saatlerden itibaren Ege'nin batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli) zamanla Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök görültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlulara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA BEKLENİYOR
MGM, ayrıca "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege'de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri ile vatandaşları uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney ilçeleri sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 9°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu

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