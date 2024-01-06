HAVA DURUMU I Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış ve fırtına kapıda

"Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09.01.2024 salı günü Trakya'dan başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgemizin batısı ve İstanbul' da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."
17 İL İÇİN "SARI" UYARI
Öte yandan kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, Manisa, Muğla, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına olacağını duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, yurdun batı kesimlerinde de yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.01.2024 sabah ilk saatlerden itibaren Ege'nin batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli) zamanla Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök görültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlulara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.