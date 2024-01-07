Ankara’da feci kaza! Yenimahalle ilçesinde 26 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.