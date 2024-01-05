Vali olmak isterken dümene geçti! “Kurtarma 8” adlı römorkörün ikinci kaptanı oldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'nde yaşanan bir ilk ile bir kadın kaptan göreve başladı. Kıyı Emniyeti Müdürlüğü 'nün ilk kadın römorkör kaptanı bayrağını taşıyan Gizem Turan, deniz tutkusuyla öne çıkıyor. İzmir'de doğan, Tuzla'daki İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü'nden mezun olan Gizem Turan, şimdi 35 yaşında ve zor görevinin başında.

Gizem Kaptan, "Siz çoğu zaman telefonunuzun bile çekmediği yerlerde seyir halindeyken bıraktıklarınızın hayatı bir şekilde devam eder ve bunu kaçırırsınız. Bolca özlersiniz. Havalar güzelken her şey nispeten yolundadır, her gün o masmavi manzaraya uyanmak güzel gelir ama hava bozup fırtına çıktığında ve günlerce sallandığınızda neden bu işi yaptığınızı sorgular, sonra fırtına geçince hepsini unutup devam edersiniz.

Gece ola ki bir gemi sürüklendi, onların da yaşadığı herhangi bir acil durumda biz hemen kalkıp yardıma gidiyoruz. Yeni havalimanına yakıt taşıyan büyük gemiler geliyor. Onların da manevralarına eşlik ediyoruz" dedi.