Telefonunuzu sakın böyle şarj etmeyin! Uzmanlar uyardı! "Yarım saat içinde..."

Aktif Kullanım Sırasında Şarja Takmayın 📱

Telefonunuz şarj olurken aynı zamanda aktif olarak kullanılıyorsa, aşırı ısınma riski artar. Şarj işleminden önce tüm uygulamaları kapatın ve indirme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyin. Bu, telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olacaktır.