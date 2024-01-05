Telefonunuzu sakın böyle şarj etmeyin! Uzmanlar uyardı! "Yarım saat içinde..."

Aktif Kullanım Sırasında Şarja Takmayın 📱
Telefonunuz şarj olurken aynı zamanda aktif olarak kullanılıyorsa, aşırı ısınma riski artar. Şarj işleminden önce tüm uygulamaları kapatın ve indirme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyin. Bu, telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
Yüksek Sıcaklık Ortamlarında Dikkat 🌡️
Eğer bulunduğunuz ortam aşırı sıcaksa, telefonunuzu şarja takmadan önce dikkatli olun. Aşırı sıcaklık, telefonun ekstra ısınmasına ve potansiyel hasarlara yol açabilir. Telefonunuzu doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir yerde şarj etmeye özen gösterin.
Soğuk Havalarda Şarj Etme Kuralı ❄️
Kış aylarında, soğuk havalardan eve döndüğünüzde telefonunuzu hemen şarja takmaktan kaçının. Düşük sıcaklıklar, pilin enerji sağlama sürecini olumsuz etkileyebilir. Telefonunuzun yüzey sıcaklığının oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyerek pil sağlığını koruyabilirsiniz.