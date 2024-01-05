Otoparkta pusu! İş insanı Abdülkadir Altuğrul uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Başakşehir'de iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Mahallesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarihi Kapalı Çarşı'da iş yeri olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına gelerek aracını park etti.

OTOPARKTA PUSU

Bu sırada, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inen Altuğrul'a silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Altuğrul yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan sitedeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.