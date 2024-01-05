HAVA DURUMU | İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji haritayı güncelledi! 11 ile sarı kodlu uyarı

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı bulutlu EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu AKDENİZ

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu, Doğu Akdeniz'in doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının hafif yağmurlu, doğusunun aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor. BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı