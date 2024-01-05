Aruri’ye suikastte hayatını kaybetii! İran ve Lübnan büyük gösterilere hazırlandı...

İran ve Lübnan, önceki gün iki büyük olayla gerildi. Beyrut'ta HAMAS'ın iki numaralı ismi el Salih el-Aruri'nin İsrail'in suikastında öldürülmesiyle ilgili Hizbullah Sekreteri Hasan Nasrallah'tan sert yanıt geldi. Nasrallah, "Buna karşı sessiz kalamayız. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak. Bizimle savaşın bedeli ağırdır" dedi. Ayrıca bugünü işaret ederek konuşmasının ikinci kısmının yayınlanacağını belirten Nasrallah, "Allah beni yaşatırsa" diye ekledi. Ülkede bugün büyük gösterilerin düzenleneceği, İsrail'e gözdağı verileceği kaydedildi.



İRAN'DA PROTESTOLAR

İran'da Kasım Süleymani'nin anma töreninde iki ayrı patlamada 95 kişinin ölümü ve 211 kişinin yaralanmasıyla ilgili de bugün öğle namazı sonrası büyük gösterilerin olacağı öğrenildi. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırılarla alakalarının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya, "Bu konuda yorum yapmayacağım" yanıtını verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de İran'daki saldırılarla ilgili "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür" sözlerini kaydetti.