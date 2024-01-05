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Aruri’ye suikastte hayatını kaybetii! İran ve Lübnan büyük gösterilere hazırlandı...

İran’daki terör saldırıları ve Beyrut’taki HAMAS’ın iki numarası Aruri’ye suikast düzenlenmesi üzerine, bugün her iki ülke de büyük gösterilere hazırlandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Aruri’ye suikastte hayatını kaybetii! İran ve Lübnan büyük gösterilere hazırlandı...

İran ve Lübnan, önceki gün iki büyük olayla gerildi. Beyrut'ta HAMAS'ın iki numaralı ismi el Salih el-Aruri'nin İsrail'in suikastında öldürülmesiyle ilgili Hizbullah Sekreteri Hasan Nasrallah'tan sert yanıt geldi. Nasrallah, "Buna karşı sessiz kalamayız. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak. Bizimle savaşın bedeli ağırdır" dedi. Ayrıca bugünü işaret ederek konuşmasının ikinci kısmının yayınlanacağını belirten Nasrallah, "Allah beni yaşatırsa" diye ekledi. Ülkede bugün büyük gösterilerin düzenleneceği, İsrail'e gözdağı verileceği kaydedildi.


İRAN'DA PROTESTOLAR
İran'da Kasım Süleymani'nin anma töreninde iki ayrı patlamada 95 kişinin ölümü ve 211 kişinin yaralanmasıyla ilgili de bugün öğle namazı sonrası büyük gösterilerin olacağı öğrenildi. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırılarla alakalarının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya, "Bu konuda yorum yapmayacağım" yanıtını verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de İran'daki saldırılarla ilgili "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür" sözlerini kaydetti.


İsrail merkezli Kanal 14 sunucusu Lital Shemesh, stüdyoya girdi. Haberleri bildirdi. Tam bu sırada belindeki silahın görüntüleri kaydedildi. "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı" şeklinde ifadelerle paylaşılan bu olay, büyük tepki çekti



İŞTE O AJANLAR
Türkiye'de MOSSAD'a çalıştıkları gerekçesi ile MİT elemanları tarafından yakalanan 34 ajan, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Ardından sorgularına geçildi. Bu arada MİT, Irak/ Pencevin kırsalında PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i de etkisiz hale getirdi.

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