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Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 200 gündür kayıp! Tina, her geçen aracın içine bakıyor

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'daki Balıkesir'de yazlık evinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. 74 gün sonra Tina'nın eve dönüşü, umutları arttırdı. Tam 200 gündür devam eden arama çalışmalarında tek bir ize bile ulaşılamadı. Korhan Berzeg'in özel eğitimli köpeği Tina'nın o hamlesi ise ünlü ekonomistin kaçırılma şüphesini artırdı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ocak 2024 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:00
Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 200 gündür kayıp! Tina, her geçen aracın içine bakıyor

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg (84), bundan tam 200 gün önce kayıplara karıştı. 130. günün sonunda arama çalışmaları sonlandırıldı. Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina ise 74 gün sonra eve dönüş yaptı.

İstanbul Büyükada'da yaşamaya devam eden Angela Berzeg (82), daha önce bir araç gördüğünde tepki vermeyen Tina'nın artık yanından geçen her aracın içine baktığını belirtti. Berzeg, köpeğin bu davranışının eşi Korhan Berzeg'in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti.

ANKARA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇESİ: KAHRAMANKAZAN
Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları, Ankara'nın en gelişmiş ilçeleri listesini yayınladı. Son 4 yılda hızlı büyüyen ilçe olan Kahramankazan, ilk kez 1. Sınıf belediye statüsü kazanarak 6. sıraya çıktı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un "Yerli ve Milli Projelerin Kalbi" olarak değerlendirdiği ilçede TUSAŞ, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ve GİMAT bulunuyor.

109 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen olmayınca 109 milyon 428 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de çıkmadı. 4 bilenler 11 bin 865'er, 3 bilenler 372'şer, 2 bilenler 36'şar lira alacak.


1.6 MİLYON DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 595 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 268'er, 4+1 bilenler 625'er, 4 bilenler 94'er, 3+1 bilenler 55'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira ikramiye alacak.

KENDİSİ 46, KALBİ 19 YAŞINDA
Isparta'da Tevfik Serdar Demirtürk (46), kalp yetmezliği yaşadı. Organ nakli için 12 yılda 6 kez hastaneye çağrıldı. Ancak dokular uymadı. Ve Demirtürk, 7'ncide mutluluğu yakaladı. 19 yaşındaki genç bir kızın kalbi kendisiyle uyum sağladı. Nakil olan Demirtürk, "Artık ailemle rahat rahat vakit geçirebileceğim. Onlarla gezebileceğim" dedi.

İŞTE BAŞARI
Obezite ilacı Ozempic'in sahibi Novo Nordisk başarısıyla dikkat çekti. Şirket Danimarka ekonomisine büyük katkı sağladı. Şirketin çalışanları için sunduğu imkanlar dikkat çekti. Bura göre tüm çalışanlar genel müdüre ilk adı olan Lars diye sesleniyor. Saat 17:00 olduğunda şirkette kimse kalmıyor. Yılda bir kez herkes yemekte buluşuyor.



KUTUP ALARMI
Düzce'de 'Kutup' isimli köpek evden kaçtı. 2 katlı bir binanın çatısına çıktı. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı. Kutup, sahibi Gamze Göksu'yu görünce çatıdan indi. Göksu, "Kutup çok alıngan bir köpek. Babama küsünce evden kaçmış" diye konuştu.

DERİN İNFAZ
Milli İstahbarat Teşkilatı (MİT), YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini adım adım takip etti. Gerçekleştirdiği operasyonla, ABD zırhlısının önünde verdiği pozla hatırlanan terörist Cehanfer'i, Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.



UTANÇ LİSTESİ
2019'da hapiste intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yargılandığı dava ile ilişkili 150 kişinin adının açıklanacağı ve ifadeye çağrılacağı bildirildi. Epstein'ın, siyaset, iş ve kraliyet ailesi gibi farklı çevrelerden 200'e yakın üst düzey kişiyle arkadaş olduğu kaydedildi. İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew ve ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın ismi de dosyada var...

ADAYLAR PAZAR AÇIKLANACAK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini ve belediye başkan adaylarının iki aşamalı olarak açıklanacağını belirtti. Çelik, "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı İstanbul Haliç kongre Merkezi'nde açıklanacak. Kalan kısmı ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken Ankara'da açıklayacağız" dedi.

MUCİZE SMA'NI
İzmir'de Hakan-Duygu Güngör çiftinin kızı Azra, SMA'ya yakalandı. Hemen yardım kampanyası başlatıldı. Azra'nın tedavisi için gereken 1 milyon 817 bin dolarlık para 17 ayda toplandı. Ve küçük kız Dubai'ye gidip hastaneye yattı. Tedavisi tamamlanan Azra, yeniden ayağa kalktı.

KRİPTO PARA YUVA YIKTI
Konya'da Davut K, eşi Esma K.'nın kolundaki 8 adet bileziği zorla aldı. Kripto para borsasında batırdı. Eşine şiddet uyguladı. Kadın da boşanmak için dava açtı. Mahkeme, kripto borsasında kaybedilen bilezikleri boşanma nedeni saydı. Emsal karar vererek çifti boşadı.

PİSİKOPAT
Ankara'da Ömer Ayhan A., balkondan ateş edip 4 kediyi öldürdü. Tutuklanınca "Hayvanların kendisine saldırdığını" öne sürdü.

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