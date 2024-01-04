Ünlü ekonomist Korhan Berzeg 200 gündür kayıp! Tina, her geçen aracın içine bakıyor





UTANÇ LİSTESİ

2019'da hapiste intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yargılandığı dava ile ilişkili 150 kişinin adının açıklanacağı ve ifadeye çağrılacağı bildirildi. Epstein'ın, siyaset, iş ve kraliyet ailesi gibi farklı çevrelerden 200'e yakın üst düzey kişiyle arkadaş olduğu kaydedildi. İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew ve ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın ismi de dosyada var...



ADAYLAR PAZAR AÇIKLANACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini ve belediye başkan adaylarının iki aşamalı olarak açıklanacağını belirtti. Çelik, "Bu pazar günü yerel seçim adaylarının ilk kısmı İstanbul Haliç kongre Merkezi'nde açıklanacak. Kalan kısmı ise ayın 15'inde seçim beyannamemiz duyurulurken Ankara'da açıklayacağız" dedi.



MUCİZE SMA'NI

İzmir'de Hakan-Duygu Güngör çiftinin kızı Azra, SMA'ya yakalandı. Hemen yardım kampanyası başlatıldı. Azra'nın tedavisi için gereken 1 milyon 817 bin dolarlık para 17 ayda toplandı. Ve küçük kız Dubai'ye gidip hastaneye yattı. Tedavisi tamamlanan Azra, yeniden ayağa kalktı.

KRİPTO PARA YUVA YIKTI

Konya'da Davut K, eşi Esma K.'nın kolundaki 8 adet bileziği zorla aldı. Kripto para borsasında batırdı. Eşine şiddet uyguladı. Kadın da boşanmak için dava açtı. Mahkeme, kripto borsasında kaybedilen bilezikleri boşanma nedeni saydı. Emsal karar vererek çifti boşadı.

PİSİKOPAT

Ankara'da Ömer Ayhan A., balkondan ateş edip 4 kediyi öldürdü. Tutuklanınca "Hayvanların kendisine saldırdığını" öne sürdü.