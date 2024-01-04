İtalyan Lisesi’nde skandal: Edebiyat öğretmeni okulda dersle değil küfürle gündeme geldi! Fatura öğrenciye kesildi

İstanbul Beyoğlu Özel İtalyan Lisesi 'nde yeni bir skandal daha patlak verdi. Edebiyat öğretmeni H.S.'nin ders anlatırken orta parmak işareti yaptığı, küfürlü ifadeler kullandığı iddia edildi. Mağdur öğrencilerden M.K., yaşadığı durumu ailesine anlattı.

Okul yönetimi H.S. hakkında disiplin soruşturması başlattı. H.S. ise okul yönetimine verdiği savunmasında, öğrencilerin dikkatini toplamak için orta parmak hareketi yaptığını ancak küfür olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

Soruşturma devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. H.S.'nin başını çektiği öğretmenler, 8 Haziran'da okulda toplantı düzenleyerek, 25 öğrenciden sadece M.K. hakkında sınıf tekrarı kararı verdi. Sınıf geçme puanı 50 olan dersler için Resim'den 48, Türkçe'den ise 46 puan verilen M.K., sınıf tekrarına bırakıldı.