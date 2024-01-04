İstanbul’da tüyler ürperten cinayet! Hanginize sıkayım deyip 17 yaşındaki kızı başından vurdu

Tüyler ürperten dehşet, 31 Aralık gecesi İstanbul Fatih 'in Cibali Mahallesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre E.D. (33), 4 yıl önce cinayet işledi. 18 ay yatıp tahliye edildi. İşte o katil, yılbaşı gecesi arkadaşları M.N.Ö. (17) ve N.A. ile bir araya geldi. Kızlarla birlikte otomobilin içinde otururken "Seni mi vurayım, yoksa seni mi?" dedi.

Bu sırada silahını ateşledi. Silahın patlamasıyla aracın arka koltuğunda oturan Ö., başından yaralandı. Cani, kanlar içinde kalan genci hastaneye getirdi. Daha sonra N.A. ile kaçtı. Polis ekipleri, olay üzerine harekete geçti.

Yakaladığı A.'nın ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. E.D.'yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. M.N.Ö.'nün ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan, N.A.'nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı belirlendi. Baba B.Ö., "Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar" diye konuştu.