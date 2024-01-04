5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Ocak tarihlerini not alın! Hazırlığını yaptı yaldır yaldır geliyor! Türkiye’ye İstanbul’dan ayak basacak!

İstanbul'u bekleyen soğuk hava dalgası, hem meteoroloji uzmanları hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılarla gündeme geldi. İşte detaylar...
İstanbul'u bekleyen soğuk hava dalgası, hem meteoroloji uzmanları hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılarla gündeme geldi. İşte detaylar...
8 OCAK'TAN İTİBAREN DİKKAT!
AKOM'un paylaştığı bilgilere göre soğuk hava 8 Ocak Pazartesi'den itibaren etkisini gösterecek. Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.
SİBİRYA'DAN GELİYOR
Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi'ye kadar sürmesi, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak'ta kara dönüşmesi öngörülüyor.
TÜRKİYE'DE KAR YAĞIŞLARINI ARTIRACAK!
Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaştı. Uzman isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Orta Avrupa'dan gelen soğuk hava dalgası var. Türkiye'de kar yağışlarını artıracak. Perşembe gününü görüyoruz, çoğu yerde kar var. İstanbul'da Kuzey'den akışlar gelmeye başlıyor salı günü. Anadolu yakasında kar yağışı başlayacak. İlerleyen günlerde de Marmara'da kar yağışı var. İstanbul'da çok yoğun görünmüyor. Bunun nedeni de ısı ada etkisi. İstanbul'daki kar yağışı bu nedenle az olabilir. Bunun dışında Türkiye genelinde yoğun olabilir. Karadeniz'de etki meydana gelirse Marmara'daki kar yağışı daha kuvvetli olabilir. İstanbul'da 2 derece olacak sıcaklık."
"Bu da gelen soğuk havayı gösteriyor. Türkiye genelinde sıcaklık değeri eksi 10 derece ile 0 ve 10 derece arasında. Sivas -8, İstanbul 3, Afyon eksi 4 derece değerlerinde olacak. Gece saatlerinde buzlanma ön plana çıkıyor. Köprü ve viyadükler daha önce buzlanır. Sürücüler dikkat etsin."
"ZİRAİ DON İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"
"Ankara karasal iklime sahip bir bölge, İstanbul etrafı denizlerle kaplı bir şehir. Deniz suyu sıcaklığı da etkiliyor haliyle. Bu bölgeler karasal iklime haiz. Kuvvetli zirai don ihtimali çok yüksek. Neredeyse bütün Anadolu'da bu ihtimal var."
İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 7-8 SANTİME KADAR ÇIKABİLİR
"Yurtta kar kalınlığı 1 metreye kadar çıkıyor. İstanbul'da ise 2 veya 3 santim civarı olacak. O yüzden çok bir beklentimiz olmasın. Çamlıca'da 5, Maslak'ta 3 santim olabilir. İstanbul'da kar yağışı esnasında kuzeyden gelen rüzgarla Karadeniz'in suyu hala sıcak. Buharlaşma ile buradaki kar yağışı artabilir. 7-8 santime kadar çıkabilir kar. Pazar günü en yüksek sıcaklığı ölçüyoruz."
"Gece de öyle ama birden bire soğuyacak. Salı günü Türkiye genelinde 10 derece birden düşecek. Salı günü beyaz örtü ile uyanabiliriz. Perşembe günü bütün Anadolu'da kar var neredeyse. 13'ünde ise İstanbul bir daha kar yağışı alabilir. Karlı bir sisteme giriyoruz."
"Kış lastiğiniz yoksa bugünlerde dışarı çıkmayın. Toplu taşıma kullanın. Anadolu'da kar tatili olabilir ama İstanbul'da görünmüyor şu an. İstanbul'a veya Marmara'ya kış ocak ayında geliyor. Kar yağışı da başlıyor ama Ocak Şubat ayları kar yağışının ve soğukların fazla olacağı aylar. Kar yağışı ile barajlar daha çok doluyor. Bu nedenle kara daha çok ihtiyacımız var. İstanbul'daki barajlardaki su miktarı yüzde 100 dolu bile olsa yetmez. Yüzde 51 civarında ama bu da yetmez. Biz bu oranla yaza girersek yetmez."