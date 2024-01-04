5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Ocak tarihlerini not alın! Hazırlığını yaptı yaldır yaldır geliyor! Türkiye’ye İstanbul’dan ayak basacak!

"Kış lastiğiniz yoksa bugünlerde dışarı çıkmayın. Toplu taşıma kullanın. Anadolu'da kar tatili olabilir ama İstanbul'da görünmüyor şu an. İstanbul'a veya Marmara'ya kış ocak ayında geliyor. Kar yağışı da başlıyor ama Ocak Şubat ayları kar yağışının ve soğukların fazla olacağı aylar. Kar yağışı ile barajlar daha çok doluyor. Bu nedenle kara daha çok ihtiyacımız var. İstanbul'daki barajlardaki su miktarı yüzde 100 dolu bile olsa yetmez. Yüzde 51 civarında ama bu da yetmez. Biz bu oranla yaza girersek yetmez."