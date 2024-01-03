Tutkusuyla engelleri aştı; 3 yılda tek parmakla kitap yazdı

İstanbul 'da yaşayan Giresun lu ailenin 2 çocuğundan biri olan Burak Kumaş, doğumundan sonra engelli olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Tüm engelleri aşıp eğitim hayatını tamamladı. Kumaş'ın yüzde 95 engeli, onu ne Trabzonspor sevgisinden ne de hayallerini gerçekleştirmekten alıkoyamadı.

Kumaş, sadece hareket ettirebildiği sol orta parmağını kullanarak bilgisayarda, 'Bana da her yer Trabzon' adını verdiği kitabı yazmaya başladı. Klavyede tek tuşa basarak, kurduğu cümleleri sabırla bilgisayara kaydeden Kumaş, hayali olan 183 sayfalık kitabını 3 yılda tamamladı.

"Hayallerimi gerçekleştirmek için mücadele ettim. Hiçbir zaman pes etmedim" diyen Burak şu ifadeleri kullandı: Trabzonspor'un şampiyonluğu beni çok mutlu etti. Bu sürecin de kitabımda yer almasıyla ayrı bir mutluluk yaşadım. Hayalimi hayata geçirebilmek için mücadele ettim. Hiçbir zaman pes etmedim. 'Bir gün mutlaka hepimiz öleceğiz' düşüncesinden hareketle hayatımı komple anlatmak, Trabzonspor sevgimi yansıtmak istedim. Şimdi de 'Yapamadığım askerliğimin anıları' ile 'Engellilerin sorun ve çözüm önerileri' adlı iki kitap yazacağım.