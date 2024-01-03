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Dilan Polat ile eşi Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Talepleri reddedildi

Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat, Pembe Oda talebinde bulundu. Ancak bu talepleri reddedildi. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Dilan Polat ile eşi Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Talepleri reddedildi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat; geçtiğimiz Kasım ayında tutuklandı. Ayrı ayrı cezaevlerinde cezalarını çekmeye başladı. Soruşturma devam ederken Dilan- Engin Polat çiftiyle ilgili son bir iddia yine tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Polat çiftinin cezaevi yönetiminden 'pembe oda' talebinde bulunduğu vurgulandı. İddiaya göre Dilan Polat hamile kalıp tutuksuz yargılamanın planlamasını yapmaktaydı. Ancak iddiaya göre cezaevi yönetimi çiftin bu talebini reddetti. Gerekçe de "Soruşturmanın henüz tamamlanmadığı" yönündeydi. İddiaya göre bu karar avukatları tarafından çifte iletildi.

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