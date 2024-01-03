8 ilde 57 adrese Mossad Operasyonu! İsrail için çalışan 34 kişi yakalandı

Çocuk katili İsrail, Gazze'de kan dökmekle kalmadı. Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde, Hamas'a yönelik suikast planları yaptı. Başkan Erdoğan, "Bedelini çok ağır öderler" diye çıkıştı.
Bunun üzerine MİT ve Emniyet, kolları sıvadı. MOSSAD'ın, ülkemizde, "keşif, takip, kaçırma" gibi projeleri olduğunu anladı. "Köstebek" operasyonu başladı. 8 ilde 57 adres basıldı. 34 casus yakalandı.
DJİTAL BELGE VAR
Baskınlarda; 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller bulundu.
CASUS 'WAR'!
İsrail-Gazze savaşı nedeniyle Ankara ile Tel Aviv arasında ipler gerildi. MOSSAD'ın Türkiye'yi hedef aldığı iddia edildi. Başkan Erdoğan, ABD gazetesinin bu yöndeki iddialarına, "Bedelini çok ağır öderler" diye cevap verdi. MİT, Emniyet teşkilatı ve diğer istihbarat birimleri, İsrail casusları ve köstebeklerini adım adım takip etti. Tam 46 şüpheliyi belirledi. Hazırlıklar tamamlanınca güvenlik güçleri önceki gün harekete geçti. İstanbul merkezli 8 ilde yürütülen operasyonlarda İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına 'casusluk' yaptığı öne sürülen 34 şüpheli 57 adrese yapılan şafak baskınlarıyla enselendi.
ADAM KAÇIRMA
Mossad ajanlarının ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığı tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda; 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
DELİLLER İNCELENİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektik" dedi. Operasyonlar kapsamında ele geçirilen materyallerin inceleneceği, elde edilecek çok önemli bilgilerin istihbarat servisleri arasındaki mücadeleye delil teşkil edeceği kaydedildi.
MOSSAD TAKTİKLERİ
Kaynaklarına yapacağı ödemelerde canlı kurye kullanıyor. Kripto para ve havale sistemini tercih ediyor. Kuryeleri sosyal medya ilanlarıyla temin ediyor. Bilgi toplama, araştırma, hedeflerin fotoğraf/video ile görüntülenmesi, takip, hedef araçlara GPS yerleştirme, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemsel işlerin yanı sıra web sitesi kurma/yönetme, internet haber gazetesi tasarlama çalışmaları da yürütüyor. İran ve Irak sınırından Türkiye'ye kaçak insan ve mal geçirilmesi, bilgisayar korsanı bulunmasını da bu elemanlara yaptırıyor.