8 ilde 57 adrese Mossad Operasyonu! İsrail için çalışan 34 kişi yakalandı

Çocuk katili İsrail, Gazze'de kan dökmekle kalmadı. Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde, Hamas'a yönelik suikast planları yaptı. Başkan Erdoğan, "Bedelini çok ağır öderler" diye çıkıştı.



Bunun üzerine MİT ve Emniyet, kolları sıvadı. MOSSAD'ın, ülkemizde, "keşif, takip, kaçırma" gibi projeleri olduğunu anladı. "Köstebek" operasyonu başladı. 8 ilde 57 adres basıldı. 34 casus yakalandı.



DJİTAL BELGE VAR

Baskınlarda; 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller bulundu.





CASUS 'WAR'!

İsrail-Gazze savaşı nedeniyle Ankara ile Tel Aviv arasında ipler gerildi. MOSSAD'ın Türkiye'yi hedef aldığı iddia edildi. Başkan Erdoğan, ABD gazetesinin bu yöndeki iddialarına, "Bedelini çok ağır öderler" diye cevap verdi. MİT, Emniyet teşkilatı ve diğer istihbarat birimleri, İsrail casusları ve köstebeklerini adım adım takip etti. Tam 46 şüpheliyi belirledi. Hazırlıklar tamamlanınca güvenlik güçleri önceki gün harekete geçti. İstanbul merkezli 8 ilde yürütülen operasyonlarda İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına 'casusluk' yaptığı öne sürülen 34 şüpheli 57 adrese yapılan şafak baskınlarıyla enselendi.