Son dakika: Dilan Polat ile gündeme oturan kara para aklama suçu dolandırıcıların ekmek kapısı oldu! Yaşlı kadın 1.2 milyon TL’sini böyle kaptırdı



"'1 HAFTAYA MAHKUMİYET KARARINIZ ÇIKACAK' DEDİLER "

Eşiyle evinde kahvaltı yaparken telefon ile arandığını belirten Hatice Kendirli, "Telefonla arandık, adımızın kara para aklama dosyasına karıştığını söylediler. Bizi sürekli telefonla oyaladılar. Bize kimliklerimizi, mahkeme kararlarını atınca, böyle bir olayla karşılaşmadığımız için inandık. Telefon kapanmadı çocuklarımıza haber veremedik. Bankadaki altınlarımızın değiştirildiğini, sahte olduğunu söylediler. Bankaya giderek kontrol ettim. Koyduğum gibi duruyor, ellenmemiş. Beni tekrar aradılar, 1 haftaya mahkumiyet kararınız çıkacak dediler. Altınları almamı istediler, parmak izinden bulacaklarını söylediler. Kapıda bizden biri var ona verin sabah getireceğiz diye söylediler. Bu arada ise eşimi Çağlayan Adliyesine gönderdiler "diye konuştu.