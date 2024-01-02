İstanbul’da yine aynı çile! Yeni yılın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu

Sahil Yolu'nda Bakırköy ile Yeşilköy arasında, Küçükçekmece ile Avcılar'ın Ankara istikametinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

D-100 kara yolu ile TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa , Kağıthane Hasdal ve Maslak arasında ve Esenyurt'ta trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunda, Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde de araç yoğunluğu gözleniyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir ve Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentin iki yakasındaki metrobüs ve tramvay duraklarında da yolcu yoğunluğu gözlendi.