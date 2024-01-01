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Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi oldukça yüksek: Paraya para demiyor! Yurt dışına satıyor!

Antalya'da bir hobi olarak başlayan tropik papaya üretimi, Mustafa ve Thipphawan Uysal çiftinin çabalarıyla yerel ve uluslararası düzeyde dikkat çekici bir ticari faaliyete dönüştü. Bu çift, kendi tutkularını işlerine dönüştürerek hem Türkiye iç pazarında hem de ihracat alanında önemli bir başarı elde etti.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:38 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:38
Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi oldukça yüksek: Paraya para demiyor! Yurt dışına satıyor!

Antalya, Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, COVID-19 salgını sırasında hobi olarak başladığı papaya üretimine, 230 metrekarelik bir alanda ilk adımını attı. Taylandlı eşi Thipphawan'ın sevgisiyle başlayan bu yolculuk, sosyal medya paylaşımlarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen yoğun talep ile ticari bir nitelik kazandı.

Kakdam (Sri Siam) Cinsi Papaya Üretimi

Uysal, Tayland'dan getirdiği tohumlarla Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretimine başladı. Bir dönüm serada 10 ağaçla başlayan yetiştiricilik faaliyeti, şimdi 185 ağaçla devam ediyor. Yıl boyunca meyve veren bu ağaçlardan, her biri 1-7 kilogram arasında değişen verimli ürünler elde ediliyor. Ürettiği papayalar, lif oranı, vitamin ve mineral açısından zengin içerikleriyle dikkat çekiyor.

Papayanın Pazarı ve İhracatı

Mustafa Uysal, özellikle Türkiye'de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar tarafından tercih edilen papayalarını, Gürcistan, Irak ve Bulgaristan'a da ihraç ediyor. Gürcistan'da özellikle Uzak Doğu restoranlarından büyük talep görüyor. Üretiminin yanı sıra diğer üreticilerden de ürün satın alarak iç pazarın talebini karşılıyor.

Yeşil ve Sarı Papaya Kullanımı

Papayanın yeşil hali sebze, sarı hali ise meyve olarak satılıyor. Mustafa Uysal, özellikle yeşil papayanın salatalarda kullanıldığını belirtiyor. Papaya üretiminde örtü altı yetiştiriciliğin önemine dikkat çekiyor. Papayanın dolu ve aşırı yağmuru sevmediğini, kökünün çamurla temasından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Tayland Mutfağından Esintiler

Thipphawan Uysal, papayanın Tayland'da sıkça tüketilen bir meyve olduğunu, özellikle salatasının popüler olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, kahvaltılar için papaya reçeli hazırladığını da ekliyor.

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