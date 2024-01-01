Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi oldukça yüksek: Paraya para demiyor! Yurt dışına satıyor!

Antalya, Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, COVID-19 salgını sırasında hobi olarak başladığı papaya üretimine, 230 metrekarelik bir alanda ilk adımını attı. Taylandlı eşi Thipphawan'ın sevgisiyle başlayan bu yolculuk, sosyal medya paylaşımlarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen yoğun talep ile ticari bir nitelik kazandı.

Kakdam (Sri Siam) Cinsi Papaya Üretimi Uysal, Tayland'dan getirdiği tohumlarla Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretimine başladı. Bir dönüm serada 10 ağaçla başlayan yetiştiricilik faaliyeti, şimdi 185 ağaçla devam ediyor. Yıl boyunca meyve veren bu ağaçlardan, her biri 1-7 kilogram arasında değişen verimli ürünler elde ediliyor. Ürettiği papayalar, lif oranı, vitamin ve mineral açısından zengin içerikleriyle dikkat çekiyor.