Şehirler arası yolculuk yapanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor! Artık her otobüste zorunlu olacak

Ulaşım sektöründe önemli bir adım atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüslerde devrim niteliğinde bir değişikliğin müjdesini verdi. Yolculuk yapan vatandaşları yakından ilgilendiren bu yeni dönemle birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren şehirlerarası otobüs seyahatlerinde önemli yenilikler başlıyor.
YENİ DÖNEM
Şehirlerarası otobüslerdeki araç takip cihazları taşıtların konum, tarih ve saat bilgilerini iki dakikalık periyotlar halinde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) iletecek. Bu sistem sayesinde, yolcu taşımacılığında güvenlik ve denetim önemli ölçüde artırılacak.
Uraloğlu, bu uygulama ile yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.