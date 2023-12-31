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Şehirler arası yolculuk yapanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor! Artık her otobüste zorunlu olacak

Ulaşım alanında önemli bir adım atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüslerde yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Bu yeni dönem şehirler arası yolculuk yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor ve yolcu otobüsleriyle ilgili yeni karar alındı. Bakan Uraloğlu yeni uygulamanın 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 14:58 Güncelleme 31 Aralık 2023, 14:58
Şehirler arası yolculuk yapanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor! Artık her otobüste zorunlu olacak

Ulaşım sektöründe önemli bir adım atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüslerde devrim niteliğinde bir değişikliğin müjdesini verdi. Yolculuk yapan vatandaşları yakından ilgilendiren bu yeni dönemle birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren şehirlerarası otobüs seyahatlerinde önemli yenilikler başlıyor.

YENİ DÖNEM

Şehirlerarası otobüslerdeki araç takip cihazları taşıtların konum, tarih ve saat bilgilerini iki dakikalık periyotlar halinde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) iletecek. Bu sistem sayesinde, yolcu taşımacılığında güvenlik ve denetim önemli ölçüde artırılacak.

Uraloğlu, bu uygulama ile yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca bu bilgilerin doğal afet, kaza gibi olumsuz durumlar için de etkin bir şekilde kullanılacağını öngördüklerini ifade etti. Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgilerinin de U-ETDS sistemine iletildiği vurgulandı.

Kurallara uyulmaması durumunda, firmalara gerekli uyarıların yapılacağı ve yaptırımların uygulanacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, bu adımın yolcu güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Taşımacı firmalar ve yolcular için yeni bir dönem başlıyor. Bu uygulama, hem yolcuların hem de taşımacı firmaların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak önemli bir gelişme olarak görülüyor.

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