Şehirler arası yolculuk yapanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor! Artık her otobüste zorunlu olacak

Ayrıca bu bilgilerin doğal afet, kaza gibi olumsuz durumlar için de etkin bir şekilde kullanılacağını öngördüklerini ifade etti. Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgilerinin de U-ETDS sistemine iletildiği vurgulandı.

Kurallara uyulmaması durumunda, firmalara gerekli uyarıların yapılacağı ve yaptırımların uygulanacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, bu adımın yolcu güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Taşımacı firmalar ve yolcular için yeni bir dönem başlıyor. Bu uygulama, hem yolcuların hem de taşımacı firmaların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak önemli bir gelişme olarak görülüyor.