Son dakika: İstanbul Esenler’de feci kaza! Seyir halindeki otomobil park halindeki TIR’ın altına girdi: 2 yaralı

Kaza, Oruç Reis Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Giyimkent Caddesi'nde seyir halinde bulunan Ufuk Kaplan 'ın kullandığı 34 PE 7523 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halindeki 66 ACD 202 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ufuk Kaplan ve yanındaki kişi otomobilde sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.