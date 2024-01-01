Okuyunca iyi ki bana çıkmamış diyeceksiniz! Milli Piyango talihlilerinin kahreden sonu!

Büyük ikramiye kazanmak, beklenmedik ve çoğu zaman trajik olaylarla da sonuçlanabilen bir süreç olabiliyor. İşte, Milli Piyango talihlilerinin bir anda zirveye çıkmasının ardından yaşadıkları...
Büyük ikramiye kazanmak, beklenmedik ve çoğu zaman trajik olaylarla da sonuçlanabilen bir süreç olabiliyor. İşte, Milli Piyango talihlilerinin bir anda zirveye çıkmasının ardından yaşadıkları...
DENİZLİ'DEN MEHMET SARIOĞLU'NUN YÜREK BURKAN SONU
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet Sarıoğlu, 40 yıl önce Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanmıştı. Ancak zamanla zenginliği tükenen Sarıoğlu, yalnız ve parasız kaldı. Köylülerin yardımıyla geçinen Sarıoğlu, evi yandıktan sonra barakasında donarak hayatını kaybetti. Yastığının altından ise eski piyango biletleri çıktı.
ORDU'DAN HAYRİ KAYA'NIN ÇAYCILIĞA DÖNÜŞÜ
2003 yılında Sayısal Loto'dan 844 milyar lira kazanan Ordu'lu çaycı Hayri Kaya, parayı tükettikten sonra eski işine, çaycılığa geri döndü.
OSMANİYE'DE BİR CİNAYET HİKAYESİ
Osmaniye'de, Sayısal Loto'dan 760 bin lira kazanan Kemal Ç., haraç isteyen Hasan Tuncel tarafından öldürüldü. Bu olay, şans oyunlarının getirebileceği tehlikeleri gözler önüne seriyor.
DENİZLİ'DEN OSMAN KAPLAN'IN HIZLI YAŞAMI VE DÜŞÜŞÜ
Denizli'nin Çivril ilçesinden Osman Kaplan, hapisten çıktıktan iki gün sonra Sayısal Loto'dan 340 milyar kazandı. Ancak hızlı yaşam tarzı ve yanlış kararlar sonucu kısa sürede parasını kaybetti.
SAMSUN'DAN SÜLEYMAN ORHAN'IN KAYIPLARI
Samsun'da pastane sahibi Süleyman Orhan, Milli Piyango'dan 2 milyar TL kazandıktan sonra hem parasını hem de sevdiklerini kaybetti. Orhan, "2 milyar geldi her şeyimizi aldı gitti" diyerek yaşadıklarını özetledi.
ADANA'DAN CEM POSTACI'NIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
1990 yılında Milli Piyango'dan 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, oğlunu trafik kazasında kaybettikten sonra iflas etti. Postacı, "Para mutluluk getirmiyor" diyerek yaşadıklarını büyük bir üzüntüyle anlatıyor.
MUSTAFA SAVGAN'IN ÇİFT İKRAMİYEYLE GELEN HÜSRANI
1982 ve 1984 yıllarında iki kez büyük ikramiye kazanan Mustafa Savgan, kazandığı parayı yine biletlere yatırarak kaybetti. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sürdüren Savgan, kanser nedeniyle tedavi olamayarak hayatını kaybetti.
AMERİKALI EVSİZ VE BEKLENMEDİK KAZANÇ
Bir Amerikalı evsiz, kazı kazan biletinden büyük ödül kazandı. Ancak kazancını sadece çadırını yenilemek ve diş tedavisi için kullanarak mütevazı yaşamını sürdürmeye devam etti.