Can pazarı: Vitesi karıştırınca denize düştü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vitesleri karıştıran sürücü, otomobili denize düşürdü. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada özel bir eğitim kurumunda görev yaptığı öğrenilen bir öğretmen, evinde eğlendikten sonra otomobili ile deniz kıyısına gitti.

VİTESLERİ KARIŞTIRINCA DENİZE DÜŞTÜ

Bir süre deniz kıyısında vakit geçiren sürücü, evine geri dönmek için otomobili ile manevra yapmak istedi. Vitesi geri yerine ileri takan sürücü, gaza basınca otomobili ile rıhtımdan denize düştü.