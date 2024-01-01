Çeyrek bilete ne kadar, kaç TL çıkıyor? MPİ ikramiye tutarları listesi! 2024 Milli Piyango çeyrek bilet alana ne kadar büyük ikramiye çıkar?

Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük bir heyecan yaşanıyor. Rekor büyük ikramiye tutarı olan tam 400 milyon TL, birçok kişiyi çeyrek bilet almaya teşvik etti. Çekilişin heyecanı, Milli Piyango TV canlı yayınında seyircilerle buluşacak.Çeyrek bilet, Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için kaç para olduğu merak konusu oldu. Çeyrek biletin fiyatı belirlendikten sonra, talihli adaylar, isabet eden ikramiye tutarıyla ne kadar kazanabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango çeyrek bilete ne kadar veriyor? İşte detaylar...

ÇEYREK BİLET NE KADAR VERİYOR? Bu yıl 100 TL'den satışa çıkan 2024 yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet alanlar isabet eden ikramiyenin çeyreğini yani 4'te 1'ini alabilecekler. Örnek olarak biletine 500 bin TL ikramiye çıkan bir kişi çeyrek bilet sahibi olması nedeniyle 500 bin TL'nin çeyreği olan 125 bin TL'yi alabilecek. Ancak büyük ikramiyede ayrı bir detay var.