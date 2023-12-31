Emniyet güçleri Hilal Yılmaz’ın feryadını duydu: Tehditler savuran eski sevgilisi bulundu!

DERSİMİZ KIZAK Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Vildan Güney'in 'kızak etkinliği' projesi kapsamında Palandöken'e götürdüğü 35 ortaokul öğrencisi doyasıya eğlendi. Güney, "Buraya, fakültede okul dışı ortamları öğrenme dersi kapsamında hazırladığım proje ile staj yaptığım okulun öğrencilerini getirdim. Gün boyu kızak keyfi yaşayan öğrencilerle unutulmaz bir gün yaşadık. Onlar eğlenirken ben de projemi gerçekleştirmiş oldum" dedi.

104 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+JOKER bilen çıkmayınca 103 milyon 946 bin 607 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 475 bin 488 lira, 4 bilenler 5 bin 444 lira, 3 bilenler 395 lira, 2 bilenler ise 37 lira alacak.



YAVUZ YAŞASIN

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