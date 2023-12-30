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Son dakika Bursa'da korkutan deprem! 30 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Düzce, Yalova az önce deprem mi oldu?

AFAD, Bursa'nun Gürsü ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.43.'te meydana gelen depremin 13.1 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 23:50 Güncelleme 31 Aralık 2023, 00:11
Son dakika Bursa’da korkutan deprem! 30 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Düzce, Yalova az önce deprem mi oldu?

AFAD, Bursa'nun Gürsü ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.43.'te meydana gelen depremin 13.1 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

BURSA'DA KORKUTAN DEPREM!

GURSU (BURSA)
30.12.2023, 23:43:24 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 13.1 km

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

30 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.12.30 23:43:24  40.2272   29.1762       13.1      -.-  3.7  3.4   GURSU (BURSA)                                     İlksel
2023.12.30 23:30:51  38.2488   36.1337        3.0      -.-  2.3  -.-   DOGANLI-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.12.30 23:23:06  38.2892   37.9905       14.8      -.-  1.5  -.-   ALTINLI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.12.30 23:12:43  39.1993   41.4812        2.7      -.-  1.3  -.-   OGLAKCI-VARTO (MUS)                               İlksel
2023.12.30 22:01:22  40.4345   28.8195        4.4      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.30 21:32:50  36.7200   35.4652       20.9      -.-  1.7  -.-   DEVELIOREN-KARATAS (ADANA)                        İlksel
2023.12.30 21:24:07  39.6883   27.5338        8.2      -.-  1.6  -.-   GOKTEPE-BALYA (BALIKESIR)                         İlksel
2023.12.30 20:31:34  37.7972   36.1318        4.0      -.-  2.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.12.30 19:50:16  41.0765   35.2135        5.0      -.-  1.8  -.-   SOGUCAK-VEZIRKOPRU (SAMSUN)                       İlksel
2023.12.30 19:46:05  38.4682   37.2747        6.0      -.-  2.1  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.30 19:39:30  40.7245   27.5447       11.0      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2023.12.30 19:12:06  39.2212   27.6312       12.0      -.-  1.7  -.-   BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)                          İlksel
2023.12.30 18:33:45  37.0333   29.0453        8.8      -.-  1.9  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2023.12.30 18:04:37  40.4102   28.9197       14.2      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.30 18:01:15  36.1717   33.5618        0.0      -.-  1.4  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2023.12.30 17:44:55  38.6757   39.0703       29.6      -.-  2.1  -.-   HARMANTEPE-(ELAZIG)                               İlksel
2023.12.30 17:14:25  36.0868   28.1017        3.7      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.30 16:26:25  38.4658   39.0290        6.6      -.-  4.4  4.4   KULLUK-(ELAZIG)                                   İlksel
2023.12.30 15:22:36  36.2182   25.6723        5.2      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.30 14:58:40  40.8680   36.0420       14.0      -.-  2.2  -.-   KUPECIK-LADIK (SAMSUN)                            İlksel
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