Son dakika Bursa’da korkutan deprem! 30 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Düzce, Yalova az önce deprem mi oldu?

AFAD, Bursa'nun Gürsü ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.43.'te meydana gelen depremin 13.1 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
AFAD, Bursa'nun Gürsü ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.43.'te meydana gelen depremin 13.1 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
BURSA'DA KORKUTAN DEPREM!
GURSU (BURSA)
30.12.2023, 23:43:24 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 13.1 km
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30 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.12.30 23:43:24 40.2272 29.1762 13.1 -.- 3.7 3.4 GURSU (BURSA) İlksel 2023.12.30 23:30:51 38.2488 36.1337 3.0 -.- 2.3 -.- DOGANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2023.12.30 23:23:06 38.2892 37.9905 14.8 -.- 1.5 -.- ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2023.12.30 23:12:43 39.1993 41.4812 2.7 -.- 1.3 -.- OGLAKCI-VARTO (MUS) İlksel 2023.12.30 22:01:22 40.4345 28.8195 4.4 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.12.30 21:32:50 36.7200 35.4652 20.9 -.- 1.7 -.- DEVELIOREN-KARATAS (ADANA) İlksel 2023.12.30 21:24:07 39.6883 27.5338 8.2 -.- 1.6 -.- GOKTEPE-BALYA (BALIKESIR) İlksel 2023.12.30 20:31:34 37.7972 36.1318 4.0 -.- 2.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.12.30 19:50:16 41.0765 35.2135 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUCAK-VEZIRKOPRU (SAMSUN) İlksel 2023.12.30 19:46:05 38.4682 37.2747 6.0 -.- 2.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.12.30 19:39:30 40.7245 27.5447 11.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2023.12.30 19:12:06 39.2212 27.6312 12.0 -.- 1.7 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) İlksel 2023.12.30 18:33:45 37.0333 29.0453 8.8 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2023.12.30 18:04:37 40.4102 28.9197 14.2 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.12.30 18:01:15 36.1717 33.5618 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2023.12.30 17:44:55 38.6757 39.0703 29.6 -.- 2.1 -.- HARMANTEPE-(ELAZIG) İlksel 2023.12.30 17:14:25 36.0868 28.1017 3.7 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel 2023.12.30 16:26:25 38.4658 39.0290 6.6 -.- 4.4 4.4 KULLUK-(ELAZIG) İlksel 2023.12.30 15:22:36 36.2182 25.6723 5.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2023.12.30 14:58:40 40.8680 36.0420 14.0 -.- 2.2 -.- KUPECIK-LADIK (SAMSUN) İlksel