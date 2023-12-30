Kartal’da feci kaza: Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Topselvi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y.'nin kullandığı 34 HLC 864 plakalı motosiklet Kadıköy istikametine seyir halindeyken, yan yoldan D-100 karayoluna giren 34 CVY 692 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücüsü B.Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.