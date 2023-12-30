Balayı için gittikleri otelde karbonmonoksit gazından zehirlenmişlerdi! Akbaş çiftinin ölümünde kahreden detay ortaya çıktı

HİCRAN'IN RÜŞVET AJANDASI Nevşehir'de noter vekili İsmail Vural, Mehmet Akıncızade ile plan yaptı. İkili yanlarına Akıncızade'nin sevgilisi Hicran Bilen'i de aldı. Çete, 225 milyon lira rüşvet karşılığında noterlik sisteminde araçların tescil bilgilerini projelerine aykırı değiştirdi. 8 zanlı tutuklandı. Otelde gözaltına alınan Bilen'in çantasında pembe bir ajanda bulundu. HALİT TURAN

MISIR PATLADI İsrail'in yerlebir ettiği Gazze'ye yardım için bazı ülkeler harekete geçti. İtalyan oyuncu ve yönetmen Enrique Piñeyro da topladığı yardımları, özel uçağına yükledi. Mısır'a iniş izni istedi. Ancak, İran'da geçen yıl gözaltında ölen ve protestolara yol açan Mahsa Amini'nin, uçağın kuyruğunda fotoğrafı olması nedeniyle Mısır'a inişine izin verilmedi. Bunun üzerine Amini görseli, vinç yardımıyla silindi. Uçak daha sonra alana indi, yardımlar Gazze'ye gönderildi. O anların videosunu sosyal medyada paylaşan Piñeyro, "Hiçbir kadın başı açık olduğu için öldürülmemeli, kimse bunları söylediği için asılmamalı" dedi.

481 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 481 bin lira devretti. 9 bilenler 10 bin 241'er, 8 bilenler 589'ar, 7 bilenler 111'er, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.

SON DERECE ACI

Zonguldak Çaycuma'ya izin alarak gelen Jandarma Uzman Çavuş M.D. (32), dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Y. (40) ile tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. D., Y.'yi evlerinin 150 metre yukarısındaki ormana götürdü. Kadına tabancayla 10 el ateş etti. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Y., kanlar içinde kaldı. D. ise olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra 112'yi arayarak "Y.'yi öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti. Öte yandan Y. ve M. D.'nin 2019'dan bu yana beraber oldukları, 3 yaşında da erkek çocuklarının olduğu anlaşıldı.



AVM'DE İNTİHAR

İstanbul Maltepe'deki Piazza Alışveriş Merkezi'nde önceki akşam saat 20.45 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. AVM'nin 3. katına çıkan Yılmaz Ç. (42) borçlu olduğunu söyleyerek kendisini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Ç'yi ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

KOMUTAN SİNWAR

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinwar için bölgeyi yerle bir etti. Fransız basını, Hamas'ın askeri kanadının başındaki ismin Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed olduğunu bildirdi. İsrail'in, Gazze metrosunun mimarı olarak bilinen Muhammed Deif Sinwar'ın başına koyduğu ödülü üç katına çıkardığı ifade edildi. Ayrıca Le Figaro'ya göre Hamas operasyonu, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'a bile sadece birkaç dakika önce haber verdi.



PLANI ELİNDE PATLADI

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT), Abu Dahham kod adlı Ömer Abdullah El Dahham'ı da etkisiz hale getirdi. Terörist Dahham'ın, PKK'nın istihbaratçısı olduğu öğrenildi. Teröristin, Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarında yer aldığı ve 2017'den beri TSK Üs Bölgeleri'ne yönelik eylemleri planladığı da bildirildi.



GEMİLERİ BATTI

Ukrayna-Rusya savaşı, dünyayı etkiledi. Son olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri, 4 gün önce Rus Karadeniz Filosu'na ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisine seyir füzeleri gönderdi. Gemi kullanılamaz hala geldi. Olayın ardından Putin çok sinirlendi. Rus liderin, intikam timlerini Kırım'a gönderdiği ve intamın alınmasını istediği kaydedildi. Ukrayna'nın bugüne kadar Karadeniz Filosu'nda görevli 20 Rus gemisini imha ettiği kaydedildi...



FECA'AT'

Elazığ Karakoçan'da bir vatandaş, zincirlenmiş bir at görünce sahibini araştırdı. Ancak birkaç gün, kimse ortaya çıkmadı. Atın aç ve susuzluktan ölmesini engellemek isteyen duyarlı vatandaş, zinciri çözüp hayvanı özgür bıraktı.

VAY ANASINI

Afyonkarahisar'da Taner C., annesi ile ev sahibi Yüksel Korkmaz'ın yasak aşk yaşadığını öğrendi. Evli ve çocuklu olan yaşlı adamı, silahla katletti. Daha sonra da kendi kafasına sıkıp intihar etti.



AÇ KAL ÇOK YAŞA

DR. Mehmet Öz, kahvaltının sanıldığı gibi sağlıklı olmadığını vurguladı. İbni Sina'nın yüzyıllar önce söylediklerini doğruladı: Aralıklı oruç, ömrü uzatır.