2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 TL ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi

Yeni yılın coşkusunu bir adım öteye taşıyan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı! Bu yılki çekilişte tam 400 Milyon TL değerindeki büyük ikramiye, bir şanslı katılımcının hayatını değiştirecek.
Yeni yılın coşkusunu bir adım öteye taşıyan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı! Bu yılki çekilişte tam 400 Milyon TL değerindeki büyük ikramiye, bir şanslı katılımcının hayatını değiştirecek.
MİLLİ PİYANGO 5.000 TL ve 3.000 TL ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.t
Milli Piyango 5.000 TL ve 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI İLE YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş tamamlandığında büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan rakamların sıralı tam listesi duyurulacak.
TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?
Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıranlara verilecek teselli ikramiyesi bilet türüne göre değişiklik göstermektedir. Yarım biletin teselli ikramiyesi ikramiyenin yarısı kadar, çeyrek biletin teselli ikramiyesi ise dörtte biri kadardır.