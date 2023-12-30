2024 Milli Piyango yılbaşı bileti 5.000 TL ve 3.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaralar listesi

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıranlara verilecek teselli ikramiyesi bilet türüne göre değişiklik göstermektedir. Yarım biletin teselli ikramiyesi ikramiyenin yarısı kadar, çeyrek biletin teselli ikramiyesi ise dörtte biri kadardır.