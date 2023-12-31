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MPİ ikramiye tutarları listesi! Çeyrek bilete ne kadar, kaç TL çıkıyor? 2024 Milli Piyango çeyrek bilet alana ne kadar büyük ikramiye çıkar?

Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi, rekor düzeydeki 400 milyon TL'lik büyük ikramiye tutarıyla büyük bir heyecan yaratıyor. Bu yüksek ikramiye, birçok insanı çeyrek bilet almaya teşvik ediyor. Çeyrek biletler, daha düşük bir maliyetle bu büyük ikramiyeye ortak olma şansı sunuyor. Peki, 2024 yılında yılbaşı çeyrek bileti ne kadar olacak, kaç TL'ye mal olacak? İşte bu soruların cevapları ve ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:42 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:42
MPİ ikramiye tutarları listesi! Çeyrek bilete ne kadar, kaç TL çıkıyor? 2024 Milli Piyango çeyrek bilet alana ne kadar büyük ikramiye çıkar?

Milli Piyango'nun 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük bir heyecan yaşanıyor. Rekor büyük ikramiye tutarı olan tam 400 milyon TL, birçok kişiyi çeyrek bilet almaya teşvik etti. Çekilişin heyecanı, Milli Piyango TV canlı yayınında seyircilerle buluşacak.Çeyrek bilet, Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için kaç para olduğu merak konusu oldu. Çeyrek biletin fiyatı belirlendikten sonra, talihli adaylar, isabet eden ikramiye tutarıyla ne kadar kazanabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango çeyrek bilete ne kadar veriyor? İşte detaylar...

ÇEYREK BİLET NE KADAR VERİYOR?

Bu yıl 100 TL'den satışa çıkan 2024 yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet alanlar isabet eden ikramiyenin çeyreğini yani 4'te 1'ini alabilecekler. Örnek olarak biletine 500 bin TL ikramiye çıkan bir kişi çeyrek bilet sahibi olması nedeniyle 500 bin TL'nin çeyreği olan 125 bin TL'yi alabilecek. Ancak büyük ikramiyede ayrı bir detay var.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani büyük ikramiye sadece satılan 1 çeyrek bilete çıkarsa diğer 3 çeyrek bilet satılmamış olursa o 1 çeyrek biletin sahibi 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamını kazanabilecek.

MPİ 2024 İKRAMİYE TUTARLARI

1 adet - ₺400.000.000
2 adet - ₺40.000.000
10 adet - ₺4.000.000
20 adet - ₺1.000.000
30 adet - ₺750.000
10 adet - ₺10.000
80 adet - ₺75.000

100 adet - ₺30.000
170 adet - ₺15.000
800 adet - ₺8.000
6.000 adet - ₺5.000
40.000 adet - ₺3.000

200.000 adet - ₺1.200
700.000 adet - ₺800
2.000.000 adet - ₺400
63 adet Teselli İkramiyesi - ₺400.000

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