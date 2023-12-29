Kuzey Marmara Otoyolu’nda sis faciası! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza dün sabaha karşı meydana geldi. Yoğun sisin oluştuğu yolda, ilk olarak sol şeritte yavaşlayan kamyonete arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle dururken, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Faciada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk, Sedat Değirmenci ve Abidin Ataşlı hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.
Ölenlerin arasında, otobüsten yola inen yolcuların da bulunduğu belirtildi. Otobüslerden birinin Esenyurt Belediyesi'ne ait olduğu, Giresun'dan cenazeden dönenleri taşıdığı öğrenildi. 7 aracın sürücüsü gözaltına alındı.