Kuzey Marmara Otoyolu’nda sis faciası! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

HEPSİ AKRABAYDI

Yaralı kurtulan görgü tanıkları dehşeti anlattı. Osman Dursun şu ifadeleri kullandı: Giresun'dan cenazeden geliyorduk. Otobüstekilerin hepsi akrabaydı. Sis sebebiyle kaza olduğunu gördük. Şoförümüz o esnada durdu.

Araçtan inerek, 'Arkaya reflektör koyalım' dedi. Ben de indim, o esnada arkadan gelen araç bizim otobüsümüze vurdu. Aracın bize vurmasıyla, sürüklenmeyle ilerideki yaralılara çarptı. Sanırım o yaralılar da öldü.