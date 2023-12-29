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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sis faciası! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sis katliamı yaşandı. 3'ü otobüs biri TIR 7 araç zincirleme birbirine çarptı. 10 kişi hayatını kaybederken 61 kişi yaralandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sis faciası! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza dün sabaha karşı meydana geldi. Yoğun sisin oluştuğu yolda, ilk olarak sol şeritte yavaşlayan kamyonete arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle dururken, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Faciada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk, Sedat Değirmenci ve Abidin Ataşlı hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Ölenlerin arasında, otobüsten yola inen yolcuların da bulunduğu belirtildi. Otobüslerden birinin Esenyurt Belediyesi'ne ait olduğu, Giresun'dan cenazeden dönenleri taşıdığı öğrenildi. 7 aracın sürücüsü gözaltına alındı.

HEPSİ AKRABAYDI
Yaralı kurtulan görgü tanıkları dehşeti anlattı. Osman Dursun şu ifadeleri kullandı: Giresun'dan cenazeden geliyorduk. Otobüstekilerin hepsi akrabaydı. Sis sebebiyle kaza olduğunu gördük. Şoförümüz o esnada durdu.

Araçtan inerek, 'Arkaya reflektör koyalım' dedi. Ben de indim, o esnada arkadan gelen araç bizim otobüsümüze vurdu. Aracın bize vurmasıyla, sürüklenmeyle ilerideki yaralılara çarptı. Sanırım o yaralılar da öldü.

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