Kocaeli’de okulu basan veliler öğretmenleri darp etti: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti.

İddiaya göre, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli 2 öğretmen sınıfta ders anlatırken, öğrenci velileri tarafından önce hakarete, ardından da saldırıya uğradı.