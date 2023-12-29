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Kocaeli'de okulu basan veliler öğretmenleri darp etti: O anlar kamerada

Kocaeli'de veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 13:45 Güncelleme 29 Aralık 2023, 14:22
Kocaeli’de okulu basan veliler öğretmenleri darp etti: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti.

İddiaya göre, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli 2 öğretmen sınıfta ders anlatırken, öğrenci velileri tarafından önce hakarete, ardından da saldırıya uğradı.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜLER
Sınıfı basan veliler, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri darp etti.

Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı.

Olayın sevenine ilişkin açıklama yapılmazken hastaneye giden 2 öğretmen de darp raporu alarak velilerden şikayetçi oldu.

Velilerin de öğretmenlerden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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