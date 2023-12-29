A’dan Z’ye herkes peşine takıldı! Kuyumcular her köşede onu arıyor! 8 gramı 15736 TL

Bilgisayar ve telefon gibi eski teknolojik cihazların içerisindeki mikroçipler ve bağlantı noktaları gibi bileşenlerde bulunan altın, geri dönüşümle ekonomik bir değer kazanıyor. Örneğin, çeşitli eski cihazlardan toplanan 8 gram altın, güncel piyasa değerleriyle yaklaşık 15736 TL'ye ulaşabiliyor. Bu durum, elektronik geri dönüşümün hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemini vurguluyor.

ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM Eski işlemcilerden elde edilen altın, ekonomik kazancın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Ancak, geri dönüşüm sürecinde kullanılan kimyasalların tehlikeli olabileceği ve bu işlemlerin uzmanlar tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.