Kağıthane’de korkunç olay: Üniversite öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı!

Burada arkadaşları S.K. ve Y.E.K. ile taşınmaya yardımcı olan Z., birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine geri döndü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız, ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu E.Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.

"ABİ KORKUTTUN BENİ"

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra E.Y.'nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçtı.

Genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine çağrıldı. Ağır yaralanan Z., hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alındı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlattı. Normal bakım servisine alındı.

Baba K.Z., "Kızım bağırmasaydı saldırgan belki de daha da devam edecekti. Bu olayın arkasını bırakmak istemiyorum. Bu işin failinin bulunmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum sonuna kadar" diye konuştu.