İki bacağı ve bir kolu olmadan dünyaya gelmişti: Hediye protezlerle ilk kez adım attı!

Suriye'de iç savaştan kaçan Ayşe ve Muhammed Kasir çifti, Ankara'da yeni bir hayat kurdu. 3.5 yıl önce de kızları Tali doğdu. Fakat minik yavrunun, iki bacağı ve bir kolu yoktu!
Suriye'de iç savaştan kaçan Ayşe ve Muhammed Kasir çifti, Ankara'da yeni bir hayat kurdu. 3.5 yıl önce de kızları Tali doğdu. Fakat minik yavrunun, iki bacağı ve bir kolu yoktu!
Doktorlar, destek oldu. Hayırseverler yardıma koştu. Ve minik Tali, protez bacaklarına kavuştu. Mutluluktan havalara uçtu. Bir haftalık fizik tedavinin ardından hiç durmadan koşturdu!