Cinayeti Müge Anlı’da itiraf etmişti: Kayıp ilanı detayı kan dondurdu!

Adana Kozan'da yol kenarında bulunan cansız bedenin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ya (31) ait olduğu tespit edildi.

Atv 'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan İsa Dumlu (27), canlı yayında cinayeti itiraf etti.





SORGUSU SÜRÜYOR

Birlikte alkol aldıkları sırada Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu söyledi.Gözaltında sorgusu süren Dumlu'nun, Hakkulu için, 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı belirlendi. Dumlu'nun paylaşımında Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü.