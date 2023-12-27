Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçlar emniyete verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine geçit vermedi. Uluslararası aranan çete liderlerini enseledi. Bu baskınlarda ele geçirilen 23 otomobil de emniyetin hizmetine verildi.

Daha önce operasyonlarda ele geçirilen araçlar otoparklarda uzun süre kalıyordu veya çürümeye terk ediliyordu. Bu kez mahkeme tarafından emniyetin hizmetine geçirilmesine karar verildi.