MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 27 Aralık az önce deprem mi oldu? Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat 10.55'te gerçekleşen deprem, halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ! CAN KAYBI VAR MI?

Sosyal medya platformu "X" üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "#Malatya #Doğanşehir'de , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.