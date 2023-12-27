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İzmir'de acı olay: Telefon hattı kablosu boynuna dolanan motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'de acı bir olay yaşandı. İki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu boynuna dolanınca nefessiz kalarak, kalbi duran motosiklet sürücüsü İsmail Çelik hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 14:07 Güncelleme 27 Aralık 2023, 14:37
İzmir’de acı olay: Telefon hattı kablosu boynuna dolanan motosiklet sürücüsü öldü

İzmşr'de iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu boynuna dolanınca nefessiz kalarak, kalbi duran motosiklet sürücüsü İsmail Çelik (69) hayatını kaybetti.

Olay, 25 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Karaburun ilçesi Hisarcık Dağı mevkisinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ EŞİ YARALANDI
Kullandığı 35 AHP 614 plakalı motosikletle Kuyucak mevkisine gitmekte olan İsmail Çelik'in boynuna iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu dolandı, arkasındaki eşi Benek Çelik de motosikletten düştü.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, dolanan kablo nedeniyle nefessiz kalıp, kalbi duran İsmail Çelik'i kalp masajı ile hayata döndürdü.


Fotoğrafta: İsmail Çelik ve eşi Benek Çelik

Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, burada kurtarılamadı. Otopsi sonrası cenaze, toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Benek Çelik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Babasını kaybeden Özkan Çelik, kazaya neden olan sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

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