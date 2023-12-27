Kurşun Geçirmez Düşer: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açıyor!

Amacı hem çocukların Gazze'deki yaşamlarını ve tanık olduklarını kağıda dökmelerini sağlamak hem de bu tanıklığı belgelemekti.

2008 yılından bu yana Aytekin'in himayesinde olan bu resimler "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Ressamlar Sergisi" ile ziyaretçilere açılıyor.