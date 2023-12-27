KGM duyurdu! TEM Otoyolu Ankara yönü, Hereke kesiminden itibaren geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun Körfez kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın damperi, seyir halindeyken açıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun Körfez kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın damperi, seyir halindeyken açıldı.
Damper, yolun üstünde bulunan elektronik yol tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TIR ve damperli dorsesi birbirinden ayrılırken, yol tabelası da asfalta düşerek parçalandı. TIR sürücüsünün yara almadığı kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.
Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatıldığı, trafiğin Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirildiği bildirildi.
⚠️TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke - Körfez Kavşakları arası, tır damperinin açılarak değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) December 27, 2023
Trafik Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir. #sondakika #yol #yoldurumu
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.