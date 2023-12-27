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ATM'de suikast! İş adamını öldüren şüpheli yakalandı | Cinayet anı kamerada

İstanbul Pendik'te iş adamı Emrah Akyıldız ATM'den para çekerken silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Katil zanlısı olduğu tespit edilen H.I. Samsun'da yakalanırken olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:20 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:50
ATM’de suikast! İş adamını öldüren şüpheli yakalandı | Cinayet anı kamerada

İstanbul Pendil'te ATM'den para çekerken silahla saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Emrah Akyıldız'ın katil zanlısı olduğu tespit edilen H.I. yakalandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Pendik, Güllübağlar mahallesinde geçtiğimiz cumartesi saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, otomobiliyle bir ATM önüne gelen Emrah Akyıldız, araçtan inerek işlem yaptığı sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Emrah Akyıldız'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişinin başına ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renk kulaklık, siyah renk bere, kovan ve deforme çekirdek bulundu.

SİLAH VE 6 MERMİ BULUNDU
Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan şarjör ele geçirildi.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİ DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLİYORMUŞ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emrah Akyıldız'ın İstanbul'da yemek üreten bir şirkette çalışmaya başladığı bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu belirlendi. Akyıldız'ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği belirlendi.

ŞÜPHELİ SAMSUN'DA YAKALANDI
Polis yaptığı çalışmalarda silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik'te bir otele yerleştiği belirlenirken, saldırının ardından da otelden ayrıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Samsun'da buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli H.İ. yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli H.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü söylediler.

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