ATM’de suikast! İş adamını öldüren şüpheli yakalandı | Cinayet anı kamerada

ÖLDÜRÜLEN KİŞİ DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLİYORMUŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emrah Akyıldız'ın İstanbul'da yemek üreten bir şirkette çalışmaya başladığı bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu belirlendi. Akyıldız'ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği belirlendi.