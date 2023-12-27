ATM’de suikast! İş adamını öldüren şüpheli yakalandı | Cinayet anı kamerada

İstanbul Pendil'te ATM'den para çekerken silahla saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Emrah Akyıldız'ın katil zanlısı olduğu tespit edilen H.I. yakalandı.
CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Pendik, Güllübağlar mahallesinde geçtiğimiz cumartesi saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, otomobiliyle bir ATM önüne gelen Emrah Akyıldız, araçtan inerek işlem yaptığı sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Emrah Akyıldız'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişinin başına ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.
Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renk kulaklık, siyah renk bere, kovan ve deforme çekirdek bulundu.
SİLAH VE 6 MERMİ BULUNDU
Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan şarjör ele geçirildi.