Şehitlik yolunda son kare! 4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı

Kuzey Irak'ta şehit düşen Mehmetçikler'den 4'ünün birlikte yediği son yemeğin fotoğrafı ortaya çıktı. Masada sadece kuru-pilav, yüreklerİnde ise kocaman vatan sevgisi vardı!



Fotoğraftakiler; Şehit Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Şehit Ramazan Günay, Şehit Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Şehit düşen 12 Mehmetçik, hepimizi kor gibi yaktı. İşte o kahramanlardan 4'ünün son fotoğrafına TAKVİM ulaştı. Vatan evlatları, o gün gülümseyerek objektife baktı.