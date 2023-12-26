Şehitlik yolunda son kare! 4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı

Kuzey Irak'ta şehit düşen Mehmetçikler'den 4'ünün birlikte yediği son yemeğin fotoğrafı ortaya çıktı. Masada sadece kuru-pilav, yüreklerİnde ise kocaman vatan sevgisi vardı!
Kuzey Irak'ta şehit düşen Mehmetçikler'den 4'ünün birlikte yediği son yemeğin fotoğrafı ortaya çıktı. Masada sadece kuru-pilav, yüreklerİnde ise kocaman vatan sevgisi vardı!
Fotoğraftakiler; Şehit Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Şehit Ramazan Günay, Şehit Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı
Şehit düşen 12 Mehmetçik, hepimizi kor gibi yaktı. İşte o kahramanlardan 4'ünün son fotoğrafına TAKVİM ulaştı. Vatan evlatları, o gün gülümseyerek objektife baktı.
Karavanaları kısıtlı ama kalplerindeki cesaret, dünyalar kadardı! Her biri, o son sofradan bizlere, "Türkiye aşkını" miras bıraktı. Geriye tek söz kaldı: Vatan size minnettar!