Hasta yakını hemşireyi darbetti! Saldırı anı kameraya anbean yansıdı



İddiaya göre, eşinin çıkarılmasına sinirlenen Hüseyin A., tartıştığı hemşire Emrah T.'ye yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araya giren polis ve güvenlik Hüseyin A.'yı güçlükle sakinleştirdi.



İddiaya göre, eşinin çıkarılmasına sinirlenen Hüseyin A., tartıştığı hemşire Emrah T.'ye yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araya giren polis ve güvenlik Hüseyin A.'yı güçlükle sakinleştirdi.



KAYMAKAMLIKTAN İNCELEME

Emrah T.'nin şikayeti sonrası Hüseyin A., gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde; babası ile ilgilenilmediğini, görüntü alan eşinin dışarı çıkarıldığını, bunun üzerine dayanamayıp, yumruk attığını belirten Hüseyin A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından inceleme başlattı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN