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Hasta yakını hemşireyi darbetti! Saldırı anı kameraya anbean yansıdı

Tekirdağ'da Hüseyin A., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdüğü hasta babası ile ilgilenilmediğini, bu durumu görüntüleyen eşinin dışarı çıkarıldığını iddia edip, hemşire Emrah A.'ya yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan hasta yakını serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 14:25 Güncelleme 26 Aralık 2023, 14:25
Hasta yakını hemşireyi darbetti! Saldırı anı kameraya anbean yansıdı

Olay, 20 Aralık'ta Çerkezköy Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

Hüseyin A., kanser hastası babası Kemal A.'yı eşi ile acil servise götürdü.

Tekirdağ'da hasta yakını hemşireyi darbetti!


Kemal A.'nın serviste tedavisi yapılırken, Hüseyin A.'nın eşi hasta ile yeterince ilgilenilmediğini iddia edip, sağlık çalışanlarını cep telefonu ile çekmeye başladı. Bu sırada sağlık çalışanları, görüntü çekilmemesini isteyip, kadını dışarıya çıkardı.


İddiaya göre, eşinin çıkarılmasına sinirlenen Hüseyin A., tartıştığı hemşire Emrah T.'ye yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araya giren polis ve güvenlik Hüseyin A.'yı güçlükle sakinleştirdi.


İddiaya göre, eşinin çıkarılmasına sinirlenen Hüseyin A., tartıştığı hemşire Emrah T.'ye yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araya giren polis ve güvenlik Hüseyin A.'yı güçlükle sakinleştirdi.


KAYMAKAMLIKTAN İNCELEME
Emrah T.'nin şikayeti sonrası Hüseyin A., gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde; babası ile ilgilenilmediğini, görüntü alan eşinin dışarı çıkarıldığını, bunun üzerine dayanamayıp, yumruk attığını belirten Hüseyin A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından inceleme başlattı.

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