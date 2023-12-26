Eşi tarafından bıçaklanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti!

56 HAİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal adlı teröristin Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal'ı adım adım izledi. Bolcal ve beraberindeki örgüt mensupları, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Öte yandan; terör hedeflerine yönelik hava ve kara harekatlarında bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.

KOKİNAYA YOĞUN TALEP Yılbaşının simgelerinden biri haline gelen, şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeklerine ilgi arttı. Hal böyle olunca fiyatları da fırladı. Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Şu an fiyatlar, 125 ile 150 TL arasında değişiyor. Ancak ürün azaldıkça fiyatlar, 200-250 TL'ye çıkabilir. Kokina çiçeği, karaborsaya düşebilir" ifadesini kullandı.

PESLA Rusya'nın ilk elektrikli otomobili 'Amber'in tasarımı sosyal medyayı salladı! 'Amber' "Tesla katili" olarak tanıtıldı. Ancak tasarım çok geçmeden alay konusu hâline geldi. Ön farları nedeniyle ördek yavrusuna benzetilen Amber bir anda viral oldu. Özellikle Ukraynalı kullanıcılar tarafından sosyal medyada yerden yere vurulan tasarımla ilgili olarak 'gereksiz' ve 'saçma' gibi ifadeler kullanıldı. Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen Amber'in fiyatıyla ilgili herhangi bir detay bilinmiyor.

97 MİLYON DEVRETTI 6+JOKER bilen çıkmayınca 97 milyon 804 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 9 bin 884'er, 3 bilenler 363'er, 2 bilenler 36'şar lira alacak.



BIR KİŞİYE 1.3 MİLYON

10 BİLEN bir kişi bir milyon 294 bin lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 17'şer, 8 bilenler 627'şer, 7 bilenler 114'er, 6 bilenler 19'ar, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.



KOCAMAN VAHŞET

Ankara'da 4 çocukları olan M. ve Sultan Başer çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. M.B, evde bulunan tabancayla Sultan Başer'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mikail Başer de polis ekiplerince gözaltına alındı. Sultan Başer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Mikail Başer de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.