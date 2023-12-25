Papara BJK Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Papara BJK Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 18 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Konyaspor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden), 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için Vip kategori maç bileti, Beşiktaş Forması (Standart beden), BJK antrenman ziyareti, 18 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Konyaspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...