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Papara BJK Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Papara BJK Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için Loca’da 2 kişilik maç bileti, 18 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Konyaspor maçı için Loca’da 2 kişilik maç bileti, 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden), 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için Vip kategori maç bileti, Beşiktaş Forması (Standart beden), BJK antrenman ziyareti, 18 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Konyaspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Papara BJK Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Papara BJK Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 18 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Konyaspor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden), 4 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı için Vip kategori maç bileti, Beşiktaş Forması (Standart beden), BJK antrenman ziyareti, 18 Şubat 2024 tarihindeki Beşiktaş-Konyaspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

4 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI İÇİN LOCA'DA 2 KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

4 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI İÇİN LOCA'DA 2 KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

18 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI İÇİN LOCA'DA 2 KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

18 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI İÇİN LOCA'DA 2 KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

4 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI İÇİN VİP KATEGORİ MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİ

4 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI İÇİN VİP KATEGORİ MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİ

BJK ANTRENMAN ZİYARETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

BJK ANTRENMAN ZİYARETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

4 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

4 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

18 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

18 ŞUBAT 2024 TARİHİNDEKİ BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI İÇİN 3. KATEGORİ ÇİFT KİŞİLİK MAÇ BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

İMZALI BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN ASİL TALİHLİLER

İMZALI BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN ASİL TALİHLİLER

BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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