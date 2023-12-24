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Acı haber! Ünlü Yeşilçam oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

Türk sineması ve tiyatrosunun 'Domates Güzeli' lakaplı sanatçısı Ayşen Gruda ve eşi Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 23:01 Güncelleme 24 Aralık 2023, 23:01
Acı haber! Ünlü Yeşilçam oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.



Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

ELVAN GRUDA KİMDİR?
Usta oyuncu Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan Gruda 1968 yılında, Yılmaz Gruda ve Ayşen Gruda'nın kızı olarak dünyaya geldi.

Gruda çiftinin evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra yollarını ayırdı.

Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda'nın da Emre adında bir oğlu var.

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