JN.1 varyantı korku saçıyor: Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı!





OZON SKANDALI

İstanbul'da Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Özdemir Can Tüzer, 2021'de geçirdiği boyun fıtığı ameliyatının ardından ağrıları yeniden başlayınca bu kez sınıf arkadaşı olan beyin cerrahı Çağrı Çıralıoğlu'na başvurdu. Çıralıoğlu, ameliyat yerine ozon enjeksiyonu uygulamak istedi.



Tüzer de bu teklifi kabul etti. Ancak ağrıları 13 Nisan 2023'teki işlemin ardından daha fazla arttı. Vücudunun enfeksiyonla kaplı olduğu anlaşıldı. Yeniden ameliyat olmak zorunda kaldı. Yanlış tedavi uyguladığını iddia ettiği Çıralıoğlu'ndan şikayetçi oldu.

KABUS 'SAÇ'TILAR

İstanbul Şişli'deki bir hastanede görevli doktor M.Y., iddiaya göre B.Ş'yi (24) muayene ettiği sırada saçına dokundu. Bu sırada hasta yakınları olan M.E.Ş. (17) ve B.Ş. (27) tarafından darbedildi. Gözaltına alınan saldırganlar, tutuklandı. Yüzü kanlar içinde kalan doktor ise tedavi altına alındı.





PİŞKİN SAPIK

Bursa'da yabancı dil öğretmeni S.Y, 6 ay önce evine davet ettiği 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Sapık, tutuklandı. 25 yıla kadar hapsi istenen S.Y., öğrencisinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve görüntülerin suç olduğunu bilmediğini söyledi.

133 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 133 milyon 258 bin lira devretti. 5 bilenler 107 bin 898'er, 4 bilenler 2 bin 413'er, 3 bilenler 114'er, 2 bilenler 11'er lira alacak.





2.6 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 604 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 95'er, 4+1 bilenler bin 53'er, 4 bilenler 106'şar, 3+1 bilenler 58'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak. B'ARDA'K TAŞTI

İzmir'de adaş olan iki arkadaş Arda Tunç (17) ile Arda O. (16) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. O, arkadaşı Tunç'u meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan çocuk, kaldırıldğı hastanede kurtarılamadı. Arda O. ise polis ekiplerince yakalandı. FELCİ CİNAYET

Konya'da Ramazan Demir, kardeşini felç eden Mehmet Yıldız'ı takip etti. Katletti.



ALPEREN SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Türk basketbolunun gururu Alperen Şengün rekorlara doymadı. Milli oyuncumuz, Houston'ın New Orleans'ı 106-104 yendiği maçta kaydettiği 37 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.



'SUR' MANŞET

KKTC'de Ayça Alav (45) sırra kadem bastı. Sur içinde cesedi çıktı. Elleri ayakları bağlıydı. Otopside boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Katil zanlıları Güney Kıbrıs'a kaçtı... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN