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JN.1 varyantı korku saçıyor: Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı!

COVİD-19, 6 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı. Birçok varyantı çıktı. En son ortaya çıkan JN.1 varyantı ise korku saçtı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
JN.1 varyantı korku saçıyor: Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı!

COVİD-19, 6 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı. Birçok varyantı çıktı. En son ortaya çıkan JN.1 varyantı ise korku saçtı. Fransa, ABD, Singapur ve Kanada'nın da aralarında olduğu 41 ülkede tespit edilen varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takibe alındı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ülkedeki güncel vakaların yüzde 44'ünden fazlasının da JN.1 varyantı olduğunu açıkladı. Ohio Devlet Üniversitesi'nden Carlso Malvestutto, "Salgını önleyici önlemler giderek azaldı" ifadesini kullandı.



NEDİR?
Daha bulaşıcı olan JN.1 varyantı, Omicron'un BA.2.86 varyantının spike proteininde türemiştir. Aşılar hastalığa karşı koruyor. Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, öksürük ve baş ağrısıyla belirti gösteriyor.



İKİ GÜNDE İKİ BEBEK
Nadir görülen çift rahimli ABD'li Kelsey Hatcher (32), mucize bir hamilelik yaşadı. Birmingham Hastanesi'nde 20 saatlik bir doğumun ardından Salı günü birinci, Çarşamba günü de ikinci kızını doğurmayı başardı. Bebeklerin doğumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatcher, "İnanılmazdı. Daha iyi bir deneyim yaşayamazdık! Tüm doğum hikayesini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Şimdi hepimiz evdeyken, birbirimize bağlanmak, iyileşmek için zaman ayıracağız!" dedi.



OZON SKANDALI
İstanbul'da Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Özdemir Can Tüzer, 2021'de geçirdiği boyun fıtığı ameliyatının ardından ağrıları yeniden başlayınca bu kez sınıf arkadaşı olan beyin cerrahı Çağrı Çıralıoğlu'na başvurdu. Çıralıoğlu, ameliyat yerine ozon enjeksiyonu uygulamak istedi.

Tüzer de bu teklifi kabul etti. Ancak ağrıları 13 Nisan 2023'teki işlemin ardından daha fazla arttı. Vücudunun enfeksiyonla kaplı olduğu anlaşıldı. Yeniden ameliyat olmak zorunda kaldı. Yanlış tedavi uyguladığını iddia ettiği Çıralıoğlu'ndan şikayetçi oldu.

KABUS 'SAÇ'TILAR
İstanbul Şişli'deki bir hastanede görevli doktor M.Y., iddiaya göre B.Ş'yi (24) muayene ettiği sırada saçına dokundu. Bu sırada hasta yakınları olan M.E.Ş. (17) ve B.Ş. (27) tarafından darbedildi. Gözaltına alınan saldırganlar, tutuklandı. Yüzü kanlar içinde kalan doktor ise tedavi altına alındı.



PİŞKİN SAPIK
Bursa'da yabancı dil öğretmeni S.Y, 6 ay önce evine davet ettiği 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Sapık, tutuklandı. 25 yıla kadar hapsi istenen S.Y., öğrencisinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve görüntülerin suç olduğunu bilmediğini söyledi.

133 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 133 milyon 258 bin lira devretti. 5 bilenler 107 bin 898'er, 4 bilenler 2 bin 413'er, 3 bilenler 114'er, 2 bilenler 11'er lira alacak.



2.6 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 604 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 95'er, 4+1 bilenler bin 53'er, 4 bilenler 106'şar, 3+1 bilenler 58'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

B'ARDA'K TAŞTI
İzmir'de adaş olan iki arkadaş Arda Tunç (17) ile Arda O. (16) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. O, arkadaşı Tunç'u meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan çocuk, kaldırıldğı hastanede kurtarılamadı. Arda O. ise polis ekiplerince yakalandı.

FELCİ CİNAYET
Konya'da Ramazan Demir, kardeşini felç eden Mehmet Yıldız'ı takip etti. Katletti.

ALPEREN SAYMAYA DEVAM EDİYOR
Türk basketbolunun gururu Alperen Şengün rekorlara doymadı. Milli oyuncumuz, Houston'ın New Orleans'ı 106-104 yendiği maçta kaydettiği 37 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

'SUR' MANŞET
KKTC'de Ayça Alav (45) sırra kadem bastı. Sur içinde cesedi çıktı. Elleri ayakları bağlıydı. Otopside boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Katil zanlıları Güney Kıbrıs'a kaçtı...

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